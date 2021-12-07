女飼主被4寵物犬瘋狂撕咬重傷　警緊急封鎖現場1小時：鬥牛犬肇事

▲女子在自家被4條寵物犬咬成重傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國默西賽德郡發生寵物犬攻擊事件，警方接到報案趕到現場時，發現女飼主正在被所養的4條犬包圍撕咬，據了解，攻擊人的犬種為鬥牛犬，警方後來幫忙將重傷女子送到醫院接受治療。

默西賽德郡聖海倫斯市(St Helens)一處民宅6日上午10時突然湧入大量警車、救護車與消防車，事件發生現場引發民眾關注，居民表示，「警方已經在現場待了1個小時，整條街被塞滿警車和救護車，太瘋狂了」。

警方後來證實，該地發生寵物犬攻擊事件，一名女子被所養的4條鬥牛犬攻擊，她受了重傷後來被送到醫院，肇事犬目前已被警方扣留。居民透露，案發民宅之前也曾發生過類似事件，如今又導致街道被封鎖，大家都覺得很擾民，警方尚未對外透露女子身分與傷勢，案件待進一步調查中。