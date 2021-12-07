柯文哲要求徹查網軍　蘇貞昌：違法都會嚴查嚴辦

▲蘇貞昌出席2021年南島民族論壇開幕式。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引發網軍案外案。台北市長柯文哲近日在臉書發文發起「一人一信，呼籲行政院徹查網軍」，對此，蘇貞昌7日回應，台灣是民主法治的國家，言論自由、民主行動，我們都保護、尊重，但是違法的行為不容許，都會嚴查嚴辦。

柯文哲6日在臉書發文致蘇貞昌，表示歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠，蘇貞昌過去擔任美麗島辯護律師，為台灣民主貢獻多年，當年黨外人士發起民主運動、反黨國體制壓迫，才換來今日民主台灣，解嚴34年來，一黨專政看似落幕，其實只是「轉移」了，黨政軍從未退出媒體，對言論的扼殺、對自由的箝制也並未休止。

柯文哲指出， 新聞自由應是民主的基石，但今天政治人物、名嘴、網軍跟特定媒體卻結合成一條龍產業鏈，成為假訊息的幕後黑手，斷章取義、作哏圖，丟到特定粉專廣傳，再由名嘴、民代接手，抹黑、抹黃、抹紅無所不抹，塑造假民意、造謠帶風向樣樣來，玩到走火入魔處，人民分不清什麼是事實，也沒道德底線。

柯文哲呼籲蘇貞昌，遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害，政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。