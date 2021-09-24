銀行帳密、卡全交給海歸男友！　她背貸款「狂掏176萬」卻心碎了

▲從澳洲海歸的已婚男欺騙未婚女子感情，還從對方那邊取得176萬餘元，被告上法庭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名從澳洲海歸的已婚許姓男子，在網路交友平台上認識單身女子小君（化名），但他隱瞞自己的已婚身分與對方交往，還以各種理由從小君手上獲取逾176萬元台幣。小君事後才知道被欺騙感情了，一怒之下提告許男詐欺，日前法院判決出爐！

判決指出，許男2018年9月間在網路交友平台與小君認識，許男明明沒有要真的與小君以男女朋友身分交往，卻自稱是澳洲公民，刻意隱滿已婚的身分，要跟小君以結婚為前提正式長久交往。

2018年9月底到2019年2月底，許男陸續用「將錢交給愛你的人保管，存款80萬元均存於澳洲銀行，夫妻共營家庭生活，一起分擔在台灣生活開銷」、「做生意創業需購買手機、電腦，戒煙需慢跑鞋，需運動手錶使用，回澳洲處理事情需交通費，需修整儀容、整牙，之後再還款」等理由，向小君索要金錢。

小君在交往期間因深信男友，甚至將銀行帳戶、密碼、信用卡都交給許男。許男購物、生活開銷等花費，則藉機用小君的錢或卡來支付，2019年1月22日他又向小君表示，「日後在台灣定居及兩人可以穩定生活而要投資茶飲事業，需要銀行貸款100萬元作為開店資金，日後償還」。

小君聽後便向銀行貸款100萬元，領出現金20萬交給許男。事後小君聯繫許男還款未果，這才知道自己受騙了，包括許男自行提領、花費的款項，前前後後損失超過176萬餘元，氣得報警處理。

▲小君聯繫不上男友才發現，對方早在澳洲有老婆跟小孩了。（示意圖／取自Unsplash）

針對小君的指控，許男辯稱，雖然自己有從小君那邊取得財物、利益，但絕沒有詐欺取財、詐欺得利的犯意，並表示，「我沒有說過要與小君結婚，小君是因為我有澳洲公民身分而願意與我交往，並於交往期間自願提供財物、信用卡給我使用，我沒有騙小君」。

許男的律師則稱，小君從來都沒有問過許男要不要結婚，或是問過他的婚姻計畫，沒有客觀證據可以證明，許男真的是以結婚為前提想要跟小君交往，且小君當時應該是認為許男有澳洲公民的身份，而小君有去國外念書的需求，才會希望透過付出金錢的方式去追求或挽留許男。

許男律師表示，許男長期居住在國外，澳洲男女交往的風俗其實是滿開放的，所以許男認為，他在澳洲就算有老婆、小孩，但在台灣只要不跟他人結婚，他仍然可以自由交友，享有男女朋友自由交往的空間，而且許男並沒有積極宣稱自己未婚，也沒有義務揭露自己的隱私，跟小君說自己在國外有婚姻了。

但台北地方法院勘驗對話紀錄後發現，小君不僅以「老公」稱呼許男，雙方還多次提及對未來共同生活的目標或期待，內容包括許男曾說「我有HIV我怕傳染給妳，若要走下去有一天一定要無套」，面對小君詢問「你還有想要繼續走下去嗎？」，許男回覆，「遇到了，只能繼續走了」等語。

法院最後不採信許男這方的說詞，依詐欺取財罪判許男有期徒刑2年，未扣案的犯罪所得全數沒收，全部或一部分無法或不宜沒收的時候，追徵其價額，全案仍可上訴。