無套換妻！　多金水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

▲梁男和20多歲李女上床後，忘記戴保險套還忘情內射對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

中部一名梁姓水果批發商因平日嗜好換妻性愛遊戲，一次和呂姓男子及其女伴玩交換伴侶時，疑似太爽忘記戴套甚至還內射女方。儘管女方並未要求避孕藥費用外的賠償，呂男卻私下以可能會懷孕為由，敲詐梁男8萬8000元；達成和解後呂男想要再詐取更多錢，要求梁男幫付5萬元的搬家費，被拒後還威脅在臉書公開梁男的性癖好。梁男不懼威脅堅持提告，呂男最終被判處8月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，梁姓水果批發商與妻子平常會一同參加換妻聯誼，呂男得知後透過臉書和梁男加為好友，2019年5月8日深夜便相約梁男與妻子、呂男與20多歲密友李女，在雲林縣北港鎮的一家汽車旅館「換妻激戰」。原先說好禁止體內射精，但梁男在和李女激戰當中不但忘記戴套，最後還疑似不小心太爽而內射李女。

梁男事後感到抱歉，在李女的要求下給她1400元作為買避孕藥的錢。李女將事情告訴呂男後，呂男認為有機會敲詐事業有成又多金的梁男，於是隔天透過臉書私訊對方，表示梁男必須為李女可能懷孕的風險進行賠償，開價8萬8000元，並謊稱款項會捐給弱勢團體做公益；梁男信以為真，馬上就將全額匯款到呂男戶頭。

呂男把得手的8萬8000元全部花掉後，又再向梁男謊稱李女因為擔心交換性伴侶被家人發現，想要搬到外面去住，因此需要5萬元的搬家費，但梁男這次已經清醒，拒絕匯錢給呂男。詐騙伎倆被拆穿後，呂男憤而在私訊中威脅，「我準備好發文了」、「你的車牌！我會順便PO」，甚至撂話要告訴梁妻家人。

梁男堅持拒絕再當凱子並報警提告；然而呂男仍想透過恐嚇威脅逼梁男乖乖聽話，於是在臉書傳訊息給梁男友人，「（梁）給人家內射，自己要給人錢處理還告人」、「準備去他家貼單，讓他們鄰居都知道」、「你轉告他，叫他撤告」等。

呂男在庭上辯稱，臉書私訊內容較為激動，是因為當時在氣頭上，經過這個久時間他也沒有真的去做，代表他只是說說而已；梁男則認為自己被設局詐錢。

台南高分院法官審理，認為呂男確實犯下詐欺取財、恐嚇取財未遂和強制未遂罪；儘管呂男一度認錯願意與梁男和解，但因和解金額喬不攏，呂男仍被依3項罪名判處8月徒刑，得易科罰金。李女部分，法官認為事後李女無意再多要求賠償，犯罪事證不足，因此不起訴。