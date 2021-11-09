花6萬5買吸塵器誆稱漏電！到處投訴求償...詐騙雙人組被起訴

▲陳姓男子與林男，為了向新加坡商昶潤公司詐取金錢，竟謊稱購買的吸塵器會跳電更導致屋內電器毀損。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙雙煞！陳男與林男為了向新加坡商昶潤公司詐取金錢，先花6萬5購買3合1多功能吸塵器，明知商品沒有漏電事實，竟跑到經濟部標準檢驗局及消保會投訴，更找媒體大肆報導，最後向該公司要求賠償。但昶潤認為自家商品並無瑕疵，並對2人提告。士林地檢署偵結，認為2人有犯意聯絡及行為分擔，依詐欺取財未遂罪嫌提起公訴。

陳、林為朋友關係，2017年4月3日到北市世貿展覽館，向昶潤公司購買該公司所代理銷售的「德國海豚空氣及居家清潔系統」（結合吸塵器、空氣清淨機與除蟎吸塵器等三合一多功能機器），並要求該公司業務將商品帶到陳男住處試用。林姓業務將商品展示後，2人在同年月17日以6萬5000元買該商品，並確認各項功能正常後銀貨兩訖。

心懷不軌的2人明知吸塵器功能正常，也沒漏電，陳男竟在同年月25日向經濟部標準檢驗局投訴，使用吸塵器會觸電、跳電等不實情事。昶潤公司得知商品被投訴，並在同年5月18日指派業務拜訪，但陳男卻向業務表示「使用後導致屋內電器毀損，你們要拿出誠意賠償」同時謊稱損失20、30萬元，更在7月以網路方式向消保會投訴商品有瑕疵、廠商未開立發票，更接受TVBS新聞台訪問。

陳男受訪時，表示使用該商品聲響過大、會很熱、感覺會觸電，而且不給統一發票、產地證明，更不願退貨等。陳男免費接受訪問後，竟向昶潤稱「找媒體報導就花了15萬元，損失很大受有很大精神損失」要求拿出誠意賠償及支付精神賠償。

昶潤公司認為販售的商品並無瑕疵，堅持不賠償，決定對2人提告。2人到案說明時，竟有了180度轉變，向檢警坦承電器沒有問題。

2人被依欺取財未遂罪起訴；至於昶潤認為2人接受電視台訪問，涉犯毀謗、妨害信用等罪嫌，檢認為他們僅是向媒體表示使用該商品的感受及消費經驗，難認受訪內容有不實。