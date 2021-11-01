妙天禪師投資5100萬慘賠　自稱遭詐欺提告失利還被打臉

▲悟覺妙天禪師先前出庭控訴遭詐5100萬元。（資料照片／記者羅志華攝）

記者黃哲民／台北報導

教導信徒清淨身心、啟迪智慧的悟覺妙天禪師，2013年投資亞太財金顧問公司5100萬元卻血本無歸，怒告亞太實際負責人楊岐等人隱瞞虧損實情、涉犯詐欺取財等罪嫌，但台北地院審理時，妙天承認因相信楊男的人脈而投資，法官認為妙天想借重楊男併購人壽公司與賣靈骨塔與道場才出錢，判楊男等人無罪，可上訴。

俗名黃明亮的悟覺妙天禪師提告指稱，亞太實際負責人楊岐和營運長邱淑娟，2013年遊說他投資從事銀行風險管理的亞太公司，宣稱獲利良好、股票會上市，已跟緬甸國家發展公司簽訂合作備忘錄，還有多家國內外知名大公司想投資，預估2013年每股獲利可達2元以上。

妙天表示，他受騙投資5100萬元認購425萬股，事後才知亞太2012年底累積虧損逾1.6億元，每股淨值僅1.52元，「形同破產」。

楊男堅稱沒跟妙天謊稱公司無虧損，且妙天「完全是看我這個人而投資，目的在於後續能順利收購紐約人壽」，楊男還說妙天本來要投資1億元，後來又以手頭很緊為由減為5100萬元，邱淑娟也否認矇騙妙天。

法官審理認為，若遊說他人投資時，故意以不可能實現的預期發展內容取信對方，才可能構成詐欺，本案楊男等人遊說妙天投資時，亞太公司確已嚴重虧損，楊男等人用來向妙天簡報的營收預測資料，也跟亞太實際財報不符，但妙天出庭承認自己看不懂財報，「我投資亞太公司就是相信楊岐這個人」。

法官指妙天表示楊岐自稱許水德（台北市前市長）的機要秘書、和總統府秘書長熟識，也和陳履安（監察院前院長）很熟，「最主要是因為這樣的社會地位而相信他」，可見妙天投資亞太與實際財報無關，更不是被楊男在簡報資料預估的營收數字所騙。

此外，法官依證人證詞，認為亞太公司於2013年爭取對岸業務，若能成功，同年每股獲利合理預估可達2元，也把股票上市列為遠程計畫，這代表楊男沒故意以不可能實現的預期內容詐騙妙天，反而是不排除妙天當時想以亞太公司名義及楊男人脈，併購紐約人壽建立人壽保險事業，同時出售靈骨塔與道場，據此判楊男等人所涉詐欺取財無罪、亞太公司財產不予沒收。

不過楊男等人本案另被查出向金主借錢，製作亞太公司不實增資6000餘萬元登記，還以3000多萬元假交易美化財報，被法官依《公司法》等罪判刑6月到1年4月，全案可上訴。

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