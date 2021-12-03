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桃園女持刀刺死男友辯正當防衛　法官發現「關鍵動作」判刑13年

▲桃園市李姓女子今年2月間與同居張姓男友酒後爭吵，2人互毆後李女持水果刀刺死張男，圖為李女被移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓女子今年2月間與同居張姓男友酒後爭吵，2人互毆後李女持水果刀刺死張男，圖為李女被移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子今年2月間與張姓同居男友酒後爭吵進而互毆，李女持水果刀猛刺張男腹部1刀，見張倒地後還以酒瓶與水桶攻擊，張男倒地後昏迷不醒，警方據報後送醫急救，仍因腹部嚴重出血宣告不治；桃園地院審理時，李辯稱長期受到家暴，犯後感到傷心，辯護人則說李女案發後嚇到漏尿。法官則查出，李女以水果刀猛刺張腹部造成深達15.5公分傷口，可見下手之凶狠，且案發後仍以酒瓶水桶攻擊，顯有殺人之故意，依殺人罪判處13年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，52歲的李姓女子與張姓男子為同居男女，今年2月20日晚間7時許，與54歲的張姓同居男友酒後因細故爭吵進而互毆，李女憤而持水果刀刺向張男腹部1刀，事後還持酒瓶與水桶持續攻擊張男，後來發現張男倒地不醒，趕緊打電話報警處理，警方到場後發現張男腹部血流如注，趕緊找來救護車送醫急救，張男經搶救後仍宣告死亡。李女臉部腫脹、左右手都有割傷等傷勢，但送醫治療後並無大礙。

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵後持水果刀刺死張男，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵後持水果刀刺死張男，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方複訊時，李女坦承酒後2人發生爭吵互毆，情急下持水果刀刺向張腹部，張男還攻擊她，她才以酒瓶與水桶還擊，檢方偵結依殺人罪嫌向地院聲押獲准。

地院法官審理時，李女辯稱長期受張男家暴，案發當下亦遭張毆打才持刀防衛，為奪取其手上水果刀，自己以身體就刃，刀子才刺入其上腹部，並無殺人之故意，屬正當防衛；法官認為，李女持刀刃長10公分之水果刀猛刺被害人上腹部1刀，造成其上腹部傷口深達15.5公分，可見其下手力道之兇猛，另見張倒地無力抵抗，竟再持酒瓶敲擊被害人頭部等處，足以認定李在行為時確實有殺人之不確定故意。

法官調查李女受家暴紀錄，發現她自2017年6月、10月雖有遭張家暴，但距離本案發已相隔3年多，之前紀錄也非桃園市府列管高風險家暴案件，難認李女有長期受暴；此外，根據法醫鑑定死亡原因，認為是腹腔主動脈遭刺入，造成大量出血超過2500毫升，也非奪刀時不慎刺入所致。

法官審酌，李、張2人原是男女朋友，李雖遭張男毆打，竟憤而持10公分刀刃之水果刀刺入張腹部深達15.5公分且刺破主動脈，在其無法抵抗時不但未急救，反而以酒瓶攻擊頭部，還向警方佯稱是張男自己捅好幾刀，顯見犯後毫無悔意，審結依殺人罪判處13年有期徒刑，還可上訴。

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