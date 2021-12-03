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桃檢邀歷任檢察長回娘家　籌辦「劉邦友案」、「中壢事件」回顧展

▲桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，會上由歷任檢察長包括現任法務部長蔡清祥、前法務部長施茂林等人主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，會上由歷任檢察長包括現任法務部長蔡清祥、前法務部長施茂林等人主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，會場上展出自1973年成立至今近半世紀重大案件回顧，包括「劉邦友血案」、「華航空難」、「中壢事件」等諸多重案，邀請歷任檢察長包括現任法務部長蔡清祥、前法務部長施茂林等人回娘家。

▲桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，吸引不少人爭睹。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，吸引不少人爭睹。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢今天在一樓大廳舉行「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，將桃檢成立48年偵辦過重大案件進行回顧，包括1977年中壢事件、1996年劉邦友血案、1998年大園空難、2000年新加坡航空空難、2013年洪仲丘命案、2015年阿帕契事件、2016年紅珊瑚陸客火燒車等重大事件，其中1998年黃樹剛劫機案是目前高檢署檢察長邢泰釗當年在桃檢擔任檢察官時偵訊之歷史照片。

▲桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，邀請歷任檢察長回娘家，會中還合影留下歷史性畫面。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署3日舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，邀請歷任檢察長回娘家，會中還合影留下歷史性畫面。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，桃檢邀請歷任檢察長回娘家，包括現任法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台灣高檢署檢察長邢泰釗，另外還包括前法務部長施茂林、前檢察長林偕得、朱楠、王添盛、陳守煌、費玲玲、林朝松、朱兆民與新上任的調查局長王俊力等人。

蔡清祥致詞時指出，他於2003年至2005擔任桃檢檢察長，桃檢是個忙碌、辛苦地方，案件數量全國數一數二，他在任內曾要求未結案件99件以下，至今仍被傳為「九九神功」，他非常了解桃檢辛苦；前法務部長施茂林也說，擔任檢察長時期，當年未挑選桃檢新址時，考量以農田水利會埤塘為新址，可以不用再挖地下室，任內曾經歷大園空難，開啟國內有史以來最大的DNA檢驗報告，讓後來的澎湖空難鑑定身分得以發揮。

代理桃檢檢察長陳維練強調，署誌在前檢察長王俊力任內完成策畫，展出以科技典藏、回顧展為主，以紙本、電子書同時展現，包括劫機潮、空難等天災人禍與重大社會案件，端賴歷任首長與檢察官同仁偵辦。當年初任到桃檢時，當時檢察官僅14人，現在光是主任就有14位，檢察官更多達108人。

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