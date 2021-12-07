網怨「早打疫苗沒禮券」　陳時中：早打早保護，我也沒拿到！

▲陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

3萬劑莫德納疫苗今（7）日到期，中央流行疫情指揮中心5日在台北車站大廳西側迴廊設接種站，只要是在台人士，不限本國、外國籍皆提供莫德納疫苗施打，接種者即可獲得全聯100元禮券催打。指揮官陳時中表示，昨日北車共接種2001劑，效果不錯，今日也會維持3條線同時開打，有望把屆期疫苗全數消化。

發禮券催打疫苗效果湊效，台北車站6日下午人潮就塞滿大廳，到下班時段後更是爆滿，連員警都出面幫忙維持秩序，但也有不少早已完成接種的民眾到疾管署臉書留言，表示對早打的人不公平。

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對此，陳時中上午出席衛福部第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮時回應，「早打早保護，我也沒拿到禮券」。他另強調，打疫苗是社會責任一環，送禮券只是增加民眾一點點意願，相信前往施打的民眾也不全然是為了禮券，而是覺得很新奇、有趣，未來也會努力思考如何提高疫苗可近性增加民眾接種意願。

▲民眾於北車排隊等打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

除了3萬劑莫德納疫苗將於今（7）日屆期，另有2批疫苗分別於9日、12日到期。陳時中表示，昨日盤點調配疫苗到11點，為消化疫苗努力中。被問及後兩批是否能在過期前打完？陳時中表示，「應該可以！」

今日上午堵訪另有媒體問及指揮中心要求24類人一定要打滿2劑疫苗一事，陳時中表示，相關場域還在整理中，雖然台灣沒有採強制政策，不過群聚較多的場域，還是希望工作人員能夠打滿，若無法做到既要定期做檢查，八大場所員工沒做到的話，也會要求暫停營業，「這是為了大家好，再不強制的情況下，希望把施打率提到最高。」