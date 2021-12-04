麥當勞「隱藏服務曝光」一堆人不知　內行狂讚：才坐下餐點就來了

網搜小組／劉維榛報導

「這個服務到底是給誰用的啊？」一名網友發現，麥當勞點餐機有「送餐到桌」的選項，但他遲遲不敢使用，因此索性發文詢問大家的使用心得。文章曝光後，內行紛紛大讚超方便，「用爆啊，人多時不用站在那裡等餐很爽，人少時我剛坐下餐點就送來了！」

▲點餐機有「隱藏服務」，人潮多時超好用。（示意圖／記者湯興漢攝）

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一名網友在PTT「fastfood板」表示，每次使用自助點餐機時，總會看到「送餐到桌」的選項，原PO好奇詢問店員後，卻得到「不建議使用那個服務」的答案，讓他一頭霧水拋問，「這個服務到底是給誰用的啊？」

原PO實際Google一番，原來用途是「專門給家庭顧客用」的服務，但對比店員日前給予「不建議使用」的答案，再度令原PO百思不解，「還是該店員的回答純屬個案？有人有用過的心得嗎？」

▲過來人分享，真的有店員會「送餐到桌」。（示意圖／記者湯興漢攝）



文章曝光後，底下網友熱議，「店員也少了啊，誰有空送，會不會等很久呢，我是沒用過啦」、「你有坐輪椅嗎」、「當然啦～點餐機目的要降低人力成本，怎麼還會鼓勵你加選人工服務咧」、「個案，我這邊店員會說：歡迎使用送餐到桌服務」。

留言串中，內行狂讚，「我都會用，桌上擺個牌子，他就把餐送過來很方便，不然還要等不知道幾號的叫號，那個螢幕號碼提前按掉，只是造成雙方的困擾而已」、「沒注意過有這功能，不過上星期日顧客爆炸多時，有看到店員送餐上樓好幾趟，還以為是分流一樓櫃檯人潮的特別服務」、「有二樓的店家適用，我們這邊的麥當勞二樓有放自助點餐機，有看過點好之後店員送上來」、「很方便，不過有遇過送餐店員臉超臭」。

▲網友曝，才坐下餐點就送來了！（圖／翻攝PTT）



本站曾報導，業者曾透露，其實麥當勞從很久以前就有「接待員」，但是著重在帶孩子玩遊戲、說故事、營造歡樂的家庭氣氛，「隨著少子化、客群變化的原因，麥當勞也因此做出改變」。隨著數位化普及，在2.0餐廳裡，接待員的形象轉為穿著粉色襯衫的「款待大使」，除了照顧孩子之外，現在更要照顧到全部的客群，專注在廚房以外與客人的互動，甚至還能協助送餐到桌。