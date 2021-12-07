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明天搶喝！麥當勞限時1天「指定咖啡買1送1」　加碼喝飲料買1送1

▲▼麥當勞美式咖啡。（圖／業者提供）

▲麥當勞推限時1天經典那堤買1送1。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開喝了！人氣速食品牌「麥當勞」宣布祭出限時「指定飲品、咖啡買1送1」優惠，明（8）日有「經典那堤買1送1」，全台11門市限定喝；加碼至2022年1月18日買分享盒再享「指定飲品買1送1」，像是汽水、紅茶、綠茶等通通有，速食控快筆記。

▲▼麥當勞McCafé。（圖／業者提供）

▲全台11門市限定喝。

為慶祝11位咖啡師摘下五星榮譽，麥當勞驚喜祭出限時1天「買1送1」優惠，明（8）日於全台指定11門市可享「經典那堤買1送1」，優惠門市包括台北長春、三重三和、新店北新、竹北自強南、新竹經國二、清水中華、台中五權西、彰化曉陽、台南新營、鳳山鳳頂、高雄瑞隆等。

另，至2022年1月18日前加碼推於全台門市購買「麥當勞分享盒」搭配指定飲品買1送1，優惠飲品有汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶（無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限為同品項中杯或大杯，最多買5送5，還能免費獲得限量分享袋1只，售完為止。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY有超值優惠券。

另，SUBWAY近日也推「超值優惠券」，驚喜祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，12月14日前全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

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