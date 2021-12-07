Omicron病毒全面擴散！首爾「3所名校」傳確診...曾造訪仁川教會

▲韓國外國語大學驚傳有學生確診Omicron病毒。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎變異株Omicron不斷在境內擴散，繼從奈及利亞入境返國的40多歲牧師夫婦確診後，今（7）日上午再度通報12起案例，合計共36例；而病毒也一路隨著感染者足跡擴散至京畿道安山、忠清北道，甚至首爾3所大學也有留學生確診，他們曾於11月底造訪仁川市彌鄒忽區的教會。

根據《韓聯社》，首爾首度出現Omicron病毒確診者，感染者為來自慶熙大學、首爾大學、韓國外國語大學的3名留學生，經過防疫當局調查後發現，3人皆曾於11月底造訪仁川市彌鄒忽區的教會，而該教會便是首對確診的牧師夫婦、以及其30多歲烏茲別克籍友人隸屬的教會。

該教會曾經於11月28日舉辦400人參加的大型宗教禮拜活動。

儘管3所大學在接獲當局通報後，已改採遠距授課、安排有接觸史的師生進行篩檢，但不排除仍會有感染確診的學生。韓國外國語大學限制圖書館開放時間；首爾大學則安排密集接觸者隔離，並研擬安排宿舍學生在校內接受快篩；慶熙大學則建議和確診留學生同層宿舍的學生儘早接受篩檢。

▼1207魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／ETtoday，點圖可放大）

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