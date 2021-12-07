南韓疫情燒不停！「重症再創新高」累計774例...今新增4954例確診

▲南韓新冠重症病例再創新高，來到774例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情近1個月升溫後，政府從昨（6）日起宣布擴大實施「防疫護照」制度，包括餐廳、咖啡廳、網咖等在內的一般大眾場所與高風險娛樂設施皆規定入場須出示疫苗接種證明、篩檢陰性報告，同時首都圈聚會限制不可超過6人。防疫當局發現，疫苗防護效力減弱，60歲以上高齡族群「突破性感染」比率大增。

根據《韓聯社》，南韓今（7）日上午9時30分通報4954起新增病例，連日來單日新增維持4、5千人規模，其中境內感染為4924例、境外移入為30例；重症患者為774人，再度創下疫情以來新高，和實施「與病毒共存」之前相比高出2、3倍；另外還新增64例死亡。目前南韓共累計48萬2310例確診、3957例死亡。

同時，南韓境內的新冠肺炎變異株Omicron確診案例一口氣飆增12例，累計共為36例，繼首對確診Omicron病毒的40多歲牧師夫婦從奈及利亞入境返國後，病毒傳染給30多歲烏茲別克籍友人，之後又傳給妻子、岳母，並造成病毒在仁川市彌鄒忽區某教會擴散，包括首爾市3起確診案例（外籍留學生：慶熙大學、首爾大學、韓國外國語大學）都曾於11月底造訪該教會。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3678例，占全國新增感染人數比率為74.7%（首爾為2115例、京畿道為1315例、仁川為248例）；釜山新增160例；忠清南道新增134例；大邱新增129例；慶尚北道、慶尚南道各新增128例；大田新增118例；江原道新增108例；忠清北道新增80例；全羅北道新增74例；濟州島新增60例；全羅南道新增56例；光州新增47例等。

截至7日0時為止，南韓2劑疫苗的完整接種覆蓋率為80.6%（累計4141萬206人）、接種1劑疫苗的覆蓋率為83.2%（累計4273萬3049人）、接種第3劑「加強針」的覆蓋率則僅為8.3%（424萬2449人）。

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