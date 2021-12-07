日經「新冠復甦指數」出爐！台灣狂升6位排名第4　成為亞太冠軍

▲台灣新冠疫情趨緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情肆虐近2年仍未見曙光，近日又有新魔王Omicron來勢洶洶，讓世界各國無不繃緊神經。《日經新聞》7日發布11月份「日經新冠復甦指數」，評估全球逾120國的防疫表現。台灣在最新排名中上升了6位，來到第4名的位子，是亞太國家中的冠軍，將中國和日本拋在後頭。

據《日經新聞》報導，「日經新冠復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index）是一份對全球120多個國家和地區，在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制等防疫表現上的評估報告。排名越高，代表該國越有可能回歸正常生活，確診病例數較低、疫苗接種率較高，社交距離政策也比較寬鬆。

From 103 to 57.



The Philippines climbs 46 spots in Nikkei Asia's COVID-19 recovery index by the end of November, due to a "significant increase in its infection management scores, which include confirmed cases vs peak case count, confirmed cases per capita, and tests per case." pic.twitter.com/e30tgXzYhz — ONE News PH (@onenewsph) December 7, 2021

排名前3的分別是巴林、科威特和阿拉伯聯合大公國，而台灣和馬爾他因為分數同為69分並列第4，是亞太國家中排名最高的國家。與台灣一樣採取清零政策的中國由於疫情反彈，被台灣甩在後方，僅位居第6，而日本和智利則因為出現Omicron病例，與沙烏地阿拉伯並列第7名，排名第10的則是烏拉圭。

報導稱，由於亞洲的確診病例數量穩定下降，因此大多數的亞洲國家在排名中都呈上升趨勢，不過Omicron的出現卻讓人對前景缺乏信心。專家也警告，儘管目前亞洲的單日新增確診數僅佔了全球的15%，但隨著冬季與節慶季節到來，各國仍需做好防疫措施，嚴防新一波疫情爆發。

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