日經「新冠復甦指數」出爐！台灣狂升6位排名第4　成為亞太冠軍

▲台灣新冠疫情趨緩。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

新冠疫情肆虐近2年仍未見曙光,近日又有新魔王Omicron來勢洶洶,讓世界各國無不繃緊神經。《日經新聞》7日發布11月份「日經新冠復甦指數」,評估全球逾120國的防疫表現。台灣在最新排名中上升了6位,來到第4名的位子,是亞太國家中的冠軍,將中國和日本拋在後頭。

據《日經新聞》報導,「日經新冠復甦指數」(Nikkei COVID-19 Recovery Index)是一份對全球120多個國家和地區,在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制等防疫表現上的評估報告。排名越高,代表該國越有可能回歸正常生活,確診病例數較低、疫苗接種率較高,社交距離政策也比較寬鬆。

From 103 to 57.



The Philippines climbs 46 spots in Nikkei Asia's COVID-19 recovery index by the end of November, due to a "significant increase in its infection management scores, which include confirmed cases vs peak case count, confirmed cases per capita, and tests per case." pic.twitter.com/e30tgXzYhz