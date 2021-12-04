朱立倫：侯友宜會在適當時機表達他對公投的支持

▲馬英九、朱立倫、江啟臣、張亞中等出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

距離1218公投倒數兩週，國、民兩黨進入最後衝刺階段。國民黨週末在各縣市舉辦多場宣講活動，卻也傳出黨中央邀不到新北市長侯友宜出席，對此，黨主席朱立倫4日受訪時表示，侯市長一定會用他的方式，在適當的時機表達他對公投的支持，「大家拭目以待。」

朱立倫4日上午出席由立委賴士葆舉辦的文山區公投宣講，前總統馬英九、立委江啟臣、中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、孫文學校校長張亞中等皆與會。

朱立倫致詞時表示，對於四項公投，國民黨絕對團結在一起，且舉辦的全台公投宣講已增加到2073場，並號召民眾12月12日一起到自由廣場遊行，以及12月17日在自由廣場的民主守夜，在最後關頭展現4項都同意的強大民意。

不過，隨著公投投票日逼近，各場公投說明會中仍未見侯友宜出席，傳出國民黨、新北市都想要邀約侯市長參加，但都未獲得正面回應。對此，朱立倫強調，侯市長一定會用他的方式，適當的時機表達他對公投的支持，請大家拭目以待。

媒體追問「已經有跟侯市長講好了？」朱立倫則回答，「大家拭目以待，尊重侯市長。」