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蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞再保護

▲▼民眾黨批評，民進黨對藻礁永存的做法，是先破壞在保護。（圖／翻攝民眾黨臉書）

▲民眾黨批評，民進黨對藻礁永存的做法，是先破壞再保護。（圖／翻攝民眾黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

距離1218四項公投倒數2周，經濟部次長曾文生日前簡報坦承三接棧橋工程有傷害到藻礁，行政院長蘇貞昌事後受訪卻說「這是假消息」。對此，民眾黨諷刺，先破壞再保護，這就是民進黨的藻礁永存。

對於濟部坦承興建三接的棧橋確實影響到藻礁。對此，蘇貞昌說，「這是假訊息」，蔡總統上任後為了保護藻礁，把原來馬政府核定的232公頃縮小為剩23公頃，「而且沒有蓋在藻礁上」。

民眾黨表示，距離12月18日公投僅剩2個星期，許多民眾在能源發展和環境保育之間仍有許多疑慮，蔡政府卻只想砸下銀彈挑起政黨對立、選擇性揭露片面資訊，而不願就事論事，真正面對三接破壞藻礁是過去式、現在式甚至未來式的事實。

民眾黨指出，蔡政府從上到下一致稱「三接沒有蓋在藻礁上」，然而中油今年2月鑽孔岩芯報告，明確指出「棧橋蓋在藻礁上」、「港區內還有藻礁」；經濟部也說「從未強調百分之百完全沒有影響」，說法一變再變，政府公信力蕩然無存。

對於曾文生次長承認，有0.4公頃的藻礁因棧橋橋墩興建工程受損，民眾黨提到，去年中油工作船擱淺事件，也造成0.5公頃的藻礁遭鏟平。三接還沒接到天然氣，還沒發出一度電，就已破壞超過一個足球場面積的藻礁。

民眾黨質疑，蔡政府宣稱三接已縮小開發範圍，但中油預算書上，2030年前還有編列三接二期工程預算共521.9億元，如果公投結果無法讓三接遷址，「頭過身就過」未來可能還會在港區蓋6座儲槽及相關設備，可以預見將會有更多藻礁遭到破壞。

此外，民眾黨也指出，核四重啟不只是「核四VS安全」的爭議，已經轉換為「台電VS台電」的爭議。前日前台電處長許永輝說明不願意再踏入核四火坑後，許多前任台電、原能會官員也從專業判斷來反駁。

民眾黨表示，雖然這樣的正反討論，對公投討論來說是一大進展，卻也凸顯「核四重啟」這題，不僅國人沒共識，就連台電內部也充滿各種不同的意見，貿然重啟核四，恐怕只會造成更多後續問題。

民眾黨認為，公投不是選人也不是選黨，應該就事論事，當國際致力於2050年淨零碳排，台灣不能落後於世界，政府應守護自然生態環境、審慎推動減煤進程，並加速發展再生能源；對於公投說明，更不能一味恐嚇、欺騙民眾，必須讓資訊公開透明，讓民眾在充分了解後，投下台灣的未來。

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