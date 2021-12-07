水湳經貿園區　城市建設新樣貌

▲盧市長視察台中國際會展中心施工作業進度。（圖／台中市政府建設局提供）



圖、文／《漾台中》

碧綠的抹茶湖與純白的科湳愛琴橋相互輝映，幽靜雅致的風景，是位於水湳經貿園區中央公園美景。城市建設與自然生態彼此共榮，正是未來都市建設發展新趨勢。

總面積廣達254公頃的水湳經貿園區，前身為台中水湳機場，是市區占地最大的一處開發計畫區，被視為台中最後一塊開發「寶地」，肩負著新世代的都市發展重任。以「智慧、低碳、創新」為願景，園區內規劃生態住宅、國際經貿、文化商業、文教及創新研發共五大專用區，匯聚住、商、文、教、研，未來將成為台中市民全方位的生活之所。

營造城市綠洲 「台中之肺」貫穿園區

每個偉大的城市，都有一座世界級的公園。水湳經貿園區裡，貫穿南北的中央公園為園區核心，廣達67公頃的遼闊綠意，博得「台中之肺」的美名，去年12月已正式與市民見面。「這裡讓我想到紐約中央公園！」在新冠肺炎疫情前，就從美國回台灣陪伴年邁爸媽的吳先生說道，以前在紐約生活就習慣去公園運動，回到台灣後，一等中央公園啟用，便成為他運動的好去處。

中央公園由法國景觀設計師 Catherine Mosbach、瑞士建築師 Philippe Rahm 與台灣團隊劉培森建築師事務所聯手設計打造，不只在美觀上下功夫，更讓公園成為超大型的環境調節器，園中種植高達萬棵樹木，其中超過八成是台灣原生樹種，搭配多樣化的地景，營造出適合生物棲息的城市綠洲。公園更落實節能減碳，廣設智慧路燈、太陽能板，澆灌系統並結合雨水感知器，有效為園區節省超過一半的水源浪費。

本著生態、教育與生活的設計精神，公園內並設置聽覺、味覺、觸覺、視覺、嗅覺、溫度、動態、平衡、談論、思考、自我、生活共12項感官體驗設施區，來此揮別城市喧囂之餘，還能藉由不同的感官刺激，學習與自我對話，由內而外深入體驗這座兼具環境與心靈教育功能的現代公園。

藝文與產業共注 提升台中軟實力

經濟是城市的命脈，「台中國際會展中心」將扮演商業展場的重要角色，以打造國際性會議中心為目標，預估可提供2,360個攤位空間以及2,200席的大型會議廳等空間，可舉辦國際性展覽及會議，以更完整全面地向世界推介台中的產業優勢與能量，讓台中產業與國際接軌。國際會展中心日前剛進行展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，目前第一期主體工程進度33％，預計最快2024年完工。

文化是城市的靈魂，分別居於中央公園南北兩側的「台中綠美圖」與「中台灣電影中心」，將為台中注入源源不絕的藝文能量。

▲台中人引頸期盼的綠美圖在完工後，將是全台首座結合美術館及圖書館功能的公共場館。（圖／台中市政府文化局提供）



台中綠美圖透過國際競圖，由普立茲克建築獎得主、日本建築師妹島和世與西澤立衛領軍，與台灣建築師劉培森聯手跨國打造。館體由8棟大小不一的建築相連，外觀大量採用玻璃帷幕及金屬擴張網，通透設計打破室內外邊界，不論是在戶外還是在館內的訪客視線能不受阻擋，並導入適量自然光線也引入中央公園的綠意，打造出「公園中的圖書館、森林中的美術館」。

作為圖書館，綠美圖以「分齡分館」專業服務，規劃不同主題，區隔出兒童、青少年及樂齡專區，各自擁有獨立空間。館藏則呼應台中在地特色、藝術及人文，收藏超過50萬冊的圖書及電子書資源，令人期待。而作為美術館，建築內規劃有7個各具獨特設計、採光、以及高度不同的展覽空間，可作為未來策展人及藝術家各種動、靜態展覽等多元需求使用。

作為綠美圖建築外觀的主要特色，外觀的玻璃帷幕在今年（2021）5月順利通過仿真風雨試驗，確保建築的防水及防颱性能。主體工程預計在2022年底完工，將成為台中市民親近藝文的國際級休閒場域。

▲中台灣電影中心已於去年（2020）年底竣工，正進行招商，預計最快2023年底對外營運。（圖／台中市政府新聞局提供）



而離綠美圖不遠的「中台灣電影中心」，則展現了打造影視城市的願景。中台灣電影中心肩負影視作品展演平台、國片和藝術片推廣基地、多元藝文活動展演中心及動漫推廣園地等多重功能，與位於霧峰的中台灣影視基地一同大力推動影視產業在中台灣生根，將台中打造成國際電影交流及文化觀光城市。

建築外觀以「雨後春筍」為概念，以流利曲線打造金色耀眼的主體，象徵中台灣電影產業蓬勃發展的美好意象。中台灣電影中心已於去年（2020）年底竣工，中心內設計有可容納2,000人的露天電影廣場及多座大小室內影廳，除了商業放映外，其中2座影廳將作為非主流、藝術電影的專門放映場域，讓觀眾有更多種選擇。

隨著重要的亮點建設逐步到位，集結在地資源能量的水湳經貿園區，將成為台中的產業核心，帶動周邊區域發展，塑造新的生活典範，讓台中蛻變為更具前瞻性及創意性的國際之都。

文字｜陳怡如

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