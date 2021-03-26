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餐飲華爾街2.0　台中美食新戰區：公益路二段商圈、北屯崇德商圈

餐飲華爾街2.0 台中美食新戰區：公益路二段商圈、北屯崇德商圈（圖／台中市政府新聞局提供）

▲台中公益路二段、北屯崇德商圈，因交通暢達、停車方便等優勢，成為美食聚落新戰區。（圖／林鉦凱提供）

圖、文／《漾台中》

素有「餐飲華爾街」之譽的公益路，一向是台中餐飲的一級戰區，發展近20年來，餐廳群聚帶來人潮錢潮，也使得黃金店面供不應求，驅動店租數倍翻漲，近年隨著商圈飽和，後進的餐飲品牌想取得租金合宜、具集客力的店面，只得逐漸往公益路二段商圈擴大，並挾人口紅利帶動北屯崇德商圈興起，以匯聚交通暢達、停車方便、滿足多元客群的優勢成為美食新戰區。

「MEATGQ」是星野餐飲集團旗下主打高質感的頂級牛排餐廳，2014年創立於公益路二段，是第一波進駐新商圈的品牌。看準停車便利的高度需求，以及七期人口外溢的市場潛力，MEATGQ早早即進駐，深耕七年，訴求高質感餐廳的客群，在疫情穩定後，反而更受到在地客群青睞，收益逐漸穩定。

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餐飲華爾街2.0 台中美食新戰區：公益路二段商圈、北屯崇德商圈（圖／台中市政府新聞局提供）

▲七年前進駐公益路二段的「MEATGQ」，幾乎是此商圈的拓荒者，高質感餐廳的定位，契合七期生活圈需求。（圖／MEATGO提供）

持續開創新品牌的王品集團，看好台中消費市場，近二年也積極在台中展店，2019年以高於市場的租金承租公益路二段店面，開設新品牌「青花驕」在台中的第一家分店，主打川味麻辣鍋。而另一新品牌「享鴨」，也看準了鄰近捷運帶有交通樞紐的優勢，選擇接近文心路、大業路交叉口展店，主打三兩好友相聚也能輕鬆享用功夫烤鴨，吸納烏日、南屯、以及七期客群。兩個品牌都以品牌定調、差異化服務，建立熟客關係，來維持高回流率。

另一方面，北屯崇德商圈為台中市人口最多的行政區，在11期與12、13、14單元的重劃區推波下，加上74號道路開通、捷運通過的優勢，已經吸引許多餐飲品牌進駐，成為台中「美食華爾街2.0」。相較於公益商圈，崇德商圈租金較低，客群以家庭、學生、上班族為主，餐飲品牌的客單價相對親民，頗具競爭力。

餐飲華爾街2.0 台中美食新戰區：公益路二段商圈、北屯崇德商圈（圖／台中市政府新聞局提供）

▲預見北屯重劃區的人口紅利，主打年輕家庭客層，從餐點設計到複合空間機能，「梨子咖啡館」讓來此用餐的年輕家庭倍感友善。（圖／梨子咖啡館提供）

像是主打平價大眾風味的「赤鬼炙燒牛排」，於2010年即插旗北屯崇德商圈，以鮮明大膽、紅黑對比的建築外觀成為醒目地標。還有深耕崇德商圈七年的複合式餐廳「梨子咖啡館」，與大毅建設合作，以包廂服務呼應商務需求，讓用餐的年輕家庭倍感友善，同時擴大家庭客群的市場需求，在鄰近地點展店烘焙品牌「七個小日子」、健康選物品牌「妃売品」，以及培養幸福家庭關係的「梨子祝福學堂」等，從餐飲跨足教育文化，讓梨子咖啡深具影響力。而同樣進駐七年的「春水堂」也看中北屯腹地廣大、好停車的優點，以「客人住在哪，就在哪裡開店」的展店方針，讓春水堂直接成為客人鄰居，滿足一日三餐，抓緊居民的生活需求，平日有七成滿座，假日經常一位難求。崇德店的成功，讓春水堂在北屯積極準備再開第二間分店。

文字｜葉亞薇　

更多《漾台中》精彩報導內容，請參閱電子書https://www.news.taichung.gov.tw/14786/15050/15092/15095/1263057/

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