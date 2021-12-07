　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／清水5確診外籍船員足跡出爐　4人打過1-2劑疫苗

記者游瓊華／台中報導

台中市今天傳出有5名檢疫期滿船員因為工作需求再次採檢，未料PCR由陰轉陽，其中有4人打過1-2劑新冠疫苗，衛生局也公布其足跡史，個案曾在12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、12月5日前往全聯清水鰲峰店購物。衛生局強調，個案目前皆無症狀，外出全程佩戴口罩，昨晚接獲通知，已立即展開疫情調查。

▲清水5外國人確診足跡出爐，去過全聯鰲峰店、文化店。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

▲清水5外國人確診足跡出爐，去過全聯鰲峰店、文化店。（圖／翻攝GOOGLE街景圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，今日新增5例陽性個案，皆為新加坡境外移入，皆為孟加拉籍船員，分別為34、38、37、33、30歲男，4名個案曾施打過1-2劑新冠疫苗。

衛生局指出，這5人都持有入境3日內陰性報告自新加坡來台，自桃園機場入境，搭防疫計程車分別入住外縣市和台中市防疫旅館，入境唾液檢驗及檢疫期滿前鼻咽採檢皆為陰性，檢疫期滿後入住公司租屋處，預計於台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規定於上船前72小時需安排採檢，故於12月6日至醫院自費採檢PCR陽性，皆已後送醫院隔離治療，今早已將採檢之5名個案檢體送中區疾管署實驗室檢驗。

▲▼新冠肺炎疫情三級警戒期間，新北板橋消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒，救護車內外都要清消。（圖／記者呂佳賢攝）

衛生局指出，個案12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、12月5日前往全聯清水鰲峰店購物，個案目前皆無症狀，外出全程佩戴口罩。衛生局昨晚接獲通知，立即展開疫情調查，持續釐清足跡與接觸史，安排接駁之司機採檢及自我健康監測，通知環保局針對已知公共場域進行環境清消。

►152元就能除腳臭

ET快訊
地球上有蜘蛛網！　網驚：第一次看到
已婚帥消防員揪人妻「上摩鐵訓練」　被逮哀求：高抬貴手
快訊／中職第6隊真的有望！　立院三讀修正《運產條例》
魔王發威！她接觸Omicron確診者「1分鐘」染疫
快訊／台南交流道死亡車禍　1人慘死！肇事車逃逸
顏寬恒「御駕親征！」　開怪手拆自家招待所
快訊／台中確診5人足跡出爐！　去過這2間全聯
快訊／帽T殺手將返台！　國台辦：決定遣返
LINE Pay個資外洩逾13萬件！　台灣用戶也受害
夜開台11線遇紅衣女　他詭笑駛近草叢秒癱睡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過敏藥含「這成份」服用自殺風險增　食藥署即起限縮31張藥證適應症

中華醫大USR登革熱防治知行合「醫」　師生協助清理孳生源送自製防蚊膏

老鼠取暖惹禍！墾丁夏都停電5小時　房客無奈開手機燈吃buffets

急診醫：今年冬天異常反常！原因曝「紮實感受到生存危機」

遭爆和年輕女「十指緊扣」　健保署長李伯璋：過度解讀、問心無愧

地球上有蜘蛛網！鄭明典曝成因　網驚：第一次看到

天蠍排第二！「最愛改名星座」排行榜曝光　前3名蟬聯8年不讓寶座

冬天的夜晚　你的膀胱是否也冷的發抖

碰到「裝熟達人」怎辦　他一招讓對方摸鼻子離開

快訊／清水5確診外籍船員足跡出爐　4人打過1-2劑疫苗

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

新車遭狠撞！聚餐收到哨兵警報　釀禍Ubike男童慌張「肇事逃逸」

過敏藥含「這成份」服用自殺風險增　食藥署即起限縮31張藥證適應症

中華醫大USR登革熱防治知行合「醫」　師生協助清理孳生源送自製防蚊膏

老鼠取暖惹禍！墾丁夏都停電5小時　房客無奈開手機燈吃buffets

急診醫：今年冬天異常反常！原因曝「紮實感受到生存危機」

遭爆和年輕女「十指緊扣」　健保署長李伯璋：過度解讀、問心無愧

地球上有蜘蛛網！鄭明典曝成因　網驚：第一次看到

天蠍排第二！「最愛改名星座」排行榜曝光　前3名蟬聯8年不讓寶座

冬天的夜晚　你的膀胱是否也冷的發抖

碰到「裝熟達人」怎辦　他一招讓對方摸鼻子離開

快訊／清水5確診外籍船員足跡出爐　4人打過1-2劑疫苗

過敏藥含「這成份」服用自殺風險增　食藥署即起限縮31張藥證適應症

兩岸企業家紫金山峰會登場　企業界熱烈參與攜手合作拓新局

中華醫大USR登革熱防治知行合「醫」　師生協助清理孳生源送自製防蚊膏

老鼠取暖惹禍！墾丁夏都停電5小時　房客無奈開手機燈吃buffets

古娃娃副業年收4千萬！開4職缺「月薪最高55K」網驚：中上水準

疫情後中華女壘首場國際賽　U18世界盃首戰扣倒哥倫比亞

年度最受歡迎Emoji又是它！連5年居冠　疫情相關只有這2個上榜

急診醫：今年冬天異常反常！原因曝「紮實感受到生存危機」

趁周年慶搶便宜　通緝犯見警「掉頭穿越馬路」遭攔查漏餡了

渣男繼父收押！　「謝謝　愛你呦」6歲兒稚嫩童音報平安

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

她交體育系男友　媽塞「25個保險套」：需求很大

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

十指緊扣嫩妹！健保署長李伯璋：她認我作乾爹

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

又是下雨地震！21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

北北基宜「大雪」大雨　今晨11.3度！下波鋒面時間曝

更多熱門

相關新聞

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

台中市中二選區立委補選選戰白熱化，國民黨籍參選人顏寬恒被爆家族位於南屯區上的豪華招待所違建，7日正式開拆，而顏寬恒為了展現拆除的決心，稍早也親自坐上怪手，象徵性地敲下第一塊磚。

快訊／台中5確診為Omicron？4人打過疫苗　檢體今早急送實驗室

快訊／台中5確診為Omicron？4人打過疫苗　檢體今早急送實驗室

顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」

顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

快訊／招待所違建開拆！顏寬恒將說明

快訊／招待所違建開拆！顏寬恒將說明

關鍵字：

確診台中足跡船員清水孟加拉籍新加坡入境影音

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面