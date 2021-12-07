快訊／清水5確診外籍船員足跡出爐　4人打過1-2劑疫苗

記者游瓊華／台中報導

台中市今天傳出有5名檢疫期滿船員因為工作需求再次採檢，未料PCR由陰轉陽，其中有4人打過1-2劑新冠疫苗，衛生局也公布其足跡史，個案曾在12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、12月5日前往全聯清水鰲峰店購物。衛生局強調，個案目前皆無症狀，外出全程佩戴口罩，昨晚接獲通知，已立即展開疫情調查。

▲清水5外國人確診足跡出爐，去過全聯鰲峰店、文化店。（圖／翻攝GOOGLE街景圖）



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衛生局表示，今日新增5例陽性個案，皆為新加坡境外移入，皆為孟加拉籍船員，分別為34、38、37、33、30歲男，4名個案曾施打過1-2劑新冠疫苗。

衛生局指出，這5人都持有入境3日內陰性報告自新加坡來台，自桃園機場入境，搭防疫計程車分別入住外縣市和台中市防疫旅館，入境唾液檢驗及檢疫期滿前鼻咽採檢皆為陰性，檢疫期滿後入住公司租屋處，預計於台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規定於上船前72小時需安排採檢，故於12月6日至醫院自費採檢PCR陽性，皆已後送醫院隔離治療，今早已將採檢之5名個案檢體送中區疾管署實驗室檢驗。

衛生局指出，個案12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、12月5日前往全聯清水鰲峰店購物，個案目前皆無症狀，外出全程佩戴口罩。衛生局昨晚接獲通知，立即展開疫情調查，持續釐清足跡與接觸史，安排接駁之司機採檢及自我健康監測，通知環保局針對已知公共場域進行環境清消。