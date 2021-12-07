台中5外籍船員確診曾去過全聯2店！業者急關門：明日恢復營業

▲清水5外國人確診足跡出爐，去過全聯鰲峰店、文化店。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

記者蕭筠／台北報導

台中市今（7）日傳出5名檢疫期滿船員「PCR陰轉陽」，其中有4人已打過1至2劑新冠疫苗，衛生局則公佈其足跡史，個案曾在12月3日及5日到訪全聯梧棲文化店、清水鰲峰店。對此，業者也做出最新回應表示，該2門市收到通知到於今日閉店消毒1天，預計明（8）日恢復營業。

台中市衛生局今（7）日表示新增5例陽性個案，皆為新加坡境外移入，5人同為孟加拉籍船員，其中，4名個案曾施打過1至2劑新冠疫苗。衛生局指出，這5人都持有入境3日內陰性報告自新加坡來台，並分別入住外縣市和台中市防疫旅館，入境前採檢皆為陰性，檢疫期滿後入住公司租屋處，預計於台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規定於上船前72小時再度安排採檢，孰料12月6日至醫院採檢後卻呈PCR陽性，緊急送往醫院隔離治療。

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衛生局指出，個案12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、12月5日前往全聯清水鰲峰店購物，目前皆無症狀，外出全程佩戴口罩。

對此，全聯回應表示，梧棲文化店、清水鰲峰店於今（7）日收到通知後即閉店清消，預計明（8）日恢復營業。而針對政府公布確診者到過的門市，皆會使用高規格專業食安級清消作業，即清消SOP中第二道增用紫外燈室內殺菌，第三道用漂白水進行賣場擦拭，採高規格防疫措施；另，門市平常消毒也會因應人流提升頻率，平均每2小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等。全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。