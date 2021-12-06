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學長出事啦！不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」嚇掉手機

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok／xiong.ai.sheng1201）

▲原PO不信邪，結果一實測秒中獎。（圖／翻攝自TikTok／xiong.ai.sheng1201）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022年將實施「14天教召新制」，不少退伍學長都紛紛好奇上召集查詢系統，結果不查還好、一查就中，也爆出「教召都市傳說」。就有網友仍不信邪，大膽錄影實測，結果就是真的「中獎」，驚慌直呼「靠X……靠X！這什麼意思啊？」讓網友笑翻「代誌大條」、「人吼！真的不能鐵齒。」

本站日前報導《「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝光　鄉民狂抖：查了就中？》，有男網友在PTT驚恐表示，「名單出來了嗎？可以查了嗎？好可怕哦！」文章曝光後，一票網友露出篤定表情警告，「誰查誰中～保佑」、「查了就中了」、「有查詢的視為充滿愛國熱忱，依IP儘先召集（誤）。」

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就有網友在臉書《爆廢公社二館》分享YT雄愛勝的影片，笑呼「真的不要鐵齒」，只見影片中的男子拿著手機，要做「教召查詢系統真的是報名系統嗎？」的都市傳說實測。實測男子表示，他退伍了4年都沒被教召到，看到別的YouTuber沒中，就想說自己也來試試看。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok／xiong.ai.sheng1201）

▲學長……學長出事啦！（圖／翻攝自TikTok／xiong.ai.sheng1201）

結果，當他送出資料後，下秒卻出現「您好，111年度召集資訊如下」的內容，寫有動員符號、部隊和召訓期間。沒有跳出預期的「年度內無平時需要召集訓練及戰時動員召集報到相關資訊」，讓YT雄愛勝超驚慌，馬上脫口一句「靠X……靠X！這什麼意思啊？」還嚇得拍攝手機都掉了。

影片一出，就有網友忍不住笑了，「恭喜你報名成功」、「看你結局，我默哀」、「恭喜您預約教召為期2週體驗成功」、「不要亂查詢！查詢有事，不查詢沒事。」不過，也有人直呼，「別再流傳什麼查詢系統是報名系統了～我每天都查怎都報名不了」、「我登了好幾次，還不是沒有。」

據了解，新版教召天數延長至14天，採一年一召、後退先用原則；屆時將新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計逾1.5萬人受徵召，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。民眾自1日起可至後備軍人網路服務台網站，輸入身分證字號、出生日期以及戶籍縣市查詢。

@xiong.ai.sheng1201 ♬ 原聲 - YT雄愛勝

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