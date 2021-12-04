14天教召開放查詢！1.5萬人受徵召「北中南都有」網哭：樓下幫點

▲明年14天教召新制已開放民眾查詢。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2022年將實施「14天教召新制」，國防部長邱國正表示，首批將在明年第一季大約2、3月份實施，預計北、中、南各有一個營會實施，分批輪流進行射擊訓練、行軍等課程。對此，根據「後備軍人網路服務台」顯示，111年度召集查詢系統已於12月1日正式開放。

國防部日前公布新版教召規定，教召天數延長至14天，採一年一召、後退先用原則；屆時將新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計逾1.5萬人受徵召，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。民眾自1日起可至後備軍人網路服務台網站，輸入身分證字號、出生日期以及戶籍縣市查詢。

▲111年度召集查詢系統已於12月1日正式開放。（圖／翻攝自後備軍人網路服務台）

邱國正答詢民進黨立委劉建國時指出，有關14天訓練課程規劃，邱國正說「已經擬定好了」，將以階段式進行，分批輪流進行射擊訓練、行軍等課程。劉建國說，規劃前7天以射擊為主，後7天則以城鎮戰為主，是否為真？朱志保表示，109年的報告是依當時報告來訂定，今年調整為射擊訓練與戰鬥教練為主。

「為降低後備軍人在職場工作壓力，保障接受召集的相關權益，擬定各項配套措施，藉以鼓勵後備軍人積極參與召集訓練，並爭取企業支持。」國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將說，第一、放寬企業和免條件：為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常雇用員工數20人以下的中小企業，有2人以上員工同時教召，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次教召。

第二、召集公平性：依兵役法施行法規定，教召於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20天；但因應明年試行的14天新制較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制應召員以2次召集計算。第三、公告教召日程：將於2021年12月上網公告教召日程及寄發動員召集預告書。

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