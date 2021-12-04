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退伍8年中4次！天選男「教召運太強」　網見通知書狂笑：還好我7天

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO超無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

2022年將實施「14天教召新制」，採一年一召、後退先用原則，就有網友發文表示，「這算噩耗嗎？」他已經第4度被列為教召對象了，而且這次還剛好碰上改制。貼文曝光後，不少網友紛紛幸災樂禍表示，「恭喜你」、「聽說只要中一次就會常常來」。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，忍不住直呼「這算噩耗嗎？」他都已經退伍快要8年了，結果竟第4度被列為教召對象，而且這次還湊巧改制度，時間變成14天。

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從他貼出的照片可見，國防部為了強化後備戰力，「111年起擇定單位試行教召訓練14天，您已列為教召14天試行對象，因應天數延長請您依實需，先行完成相關規劃與安排」。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲教召天數延長至14天。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，不少先前也「中獎」的男網友們忽然笑了，「恭喜呀！我還是7天的」、「快笑死恭喜唷！還好今年有參加到教召7天，不然跟你一樣要參加14天」。也有些網友留言表示，「神人，我當初退第7年才被教召7天，你居然有辦法8年4次」、「好像被召過就是一直召」、「羨慕，真想進去玩玩」。

國防部日前公布新版教召規定，教召天數延長至14天，採一年一召、後退先用原則；屆時將新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計逾1.5萬人受徵召，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。民眾自1日起可至後備軍人網路服務台網站，輸入身分證字號、出生日期以及戶籍縣市查詢。

後備軍人網路服務台

►減重必備「甩油煮飯神器」

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