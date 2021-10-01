快訊／台中站42人爆集體「假冒身分」打莫德納　高鐵晚間3點回應

▲台灣高鐵台中站。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者李宜秦、董美琪／綜合報導

高鐵台中站員工被爆自稱第三類高接觸風險一線工作人員，跑到高雄醫療院所施打第二劑莫德納。高雄市衛生局證實此事，共有42名高鐵台中站人員到高雄聯合醫院接種。對此，高鐵晚間也做出回應。

莫德納疫苗第二劑目前只開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過有高鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所打第二劑，不過實際上，高鐵工作人員應為第七類「維持社會運作之必要人員」。

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高雄市衛生局表示，經查，有42名高鐵台中站人員到高雄聯合醫院接種，因院內系統有漏洞，未依身份類別接種是明顯的錯誤，目前已提醒合約醫療院所並要求改正。

高鐵聲明如下：

1.高鐵公司於7月29日以公告向全體同仁說明，公司多數員工與第一線承包商皆已完成第七類「國家關鍵基礎設施人員」之疫苗接種，第二劑疫苗接種則請同仁自行至「COVID-19 公費疫苗預約平台」事先登錄接種意願，並於接獲疫苗接種簡訊通知後，就近至醫療院所預約接種疫苗。

2.有關疫苗施打之相關公告及規定，本公司仍將持續進行內部宣導，呼籲同仁務必遵守防疫規定，勿以身試法。

3. 本公司向來遵法循規，並要求同仁應依規定自行於醫療院所系統施打疫苗，如查獲確有媒體所稱「冒用身分」施打疫苗之情事，必定依規定予以嚴懲。