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揹AED路跑、搶進偏鄉醫療　優良醫事人員守護病友獲表揚

▲桃園表揚優良醫師各類醫事及藥事人員

▲吳立民醫師、孫弘醫師、賴竽璇呼吸治療師(由左至右)接受優良醫師表揚。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

11月12日醫師節前夕，桃園市政府衛生局6日於市府舉辦「2021年度桃園市優良醫師及各類醫事、藥事人員表揚活動」，由市長鄭文燦公開表揚在照護服務及提升專業品質上著有貢獻的30位醫師、25位醫事人員及10位藥事人員，感謝每位醫師、醫事、藥事人員守護市民健康，共同建立桃園健康城市。

▲桃園表揚優良醫師各類醫事及藥事人員

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衛生局指出，本次優良醫師及各類醫事、藥事人員受獎者包含西、中、牙醫師及醫事放射師、醫事檢驗師、臨床及諮商心理師等16類醫事人員，計有2萬9,983人，服務領域從臨床、社區延伸至居家醫療照護，照顧民眾從懷孕、出生、早期療育、心理關懷輔導、失智照護到安寧療護的每一個人生階段，同時也肩負薪火相傳的使命，為醫療領域注入新血。

其中，獲獎醫師孫弘，長年深耕桃園復興區原鄉部落巡迴醫療及居家醫療服務。儘管2019年7月底北橫榮華路段山壁坍方，搶修後仍不斷有零星落石落下，當時為了讓受影響的部落民眾仍能得到巡迴醫療跟居家醫療的服務，仍深入部落提供醫療服務。

吳立民醫師自民國90年擔任急診醫師多年，接觸許多突發性心跳停止病患，深知當心跳停止的患者，突發事件10分鐘內，若身旁的人給予心肺復甦術（CPR）或自動體外心臟去顫器（AED），此患者存活率將高達75%，但法令只規定8大場所要裝設自動體外心臟去顫器（AED），卻未納入馬拉松等賽事活動場合。

由於，曾發生馬拉松比賽有選手在終點前倒下，為能及時搶救生命，喚起民眾對於自動體外心臟去顫器（AED）的重視，吳立民醫師於網路徵求自動體外心臟去顫器（AED）借用，並身體力行全程背著自動體外心臟去顫器（AED）跑完42公里，極力推廣AED，並在路跑活動成立醫療陪跑團，以即時救援。

而呼吸治療師賴竽璇長年深入偏鄉提供醫療服務，曾遠至蘭嶼衛生所為蘭嶼居民執行肺功能檢查。平時也致力於臨床教學，更積極參與胸腔科氣喘病友會活動，維護及照顧病友安全。

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