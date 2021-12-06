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遠見第19屆高峰會　饒慶鈴推廣慢經濟大家東漂到台東

▲遠見第19屆高峰會饒縣長受邀演講，發表慢經濟推廣過程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲遠見第19屆高峰會饒縣長受邀演講，發表慢經濟推廣過程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

遠見．天下文化事業群6日至7日一連2天在台北舉辦「第19屆遠見高峰會」，邀請70位政經領袖、逾400位貴賓出席。台東縣長饒慶鈴於6日午宴論壇，以「台東從慢經濟到東漂」為主題，向與會的貴賓提出從推廣慢經濟的過程直至發揮台東「慢」品牌價值，以及展現各項事務的快效率，也歡迎大家「東漂吧！正流行」。

饒縣長表示，一快一慢是台東推動慢經濟的核心價值。慢，是在地獨有的氣質，從慢食、慢遊、慢活、慢城，轉化為台東專屬的生活態度，因為台東的「慢」不是真的「慢」，而是願意花時間去培養、醞釀，讓各個面向都能加值。快，是有效率、快思維的將「開放」、「整合」、「創新」的DNA深植政策中，明確加快各項事務推進的速度。

饒慶鈴強調，縣府從各個面向持續努力營造健康環境，如環境面向推動無污染的有機友善農業、汙水下水道建置、支持綠色能源等；文化面讓台東藝術無所不在的藝術下鄉活動，連續2年讓每萬人享有藝文活動次數是全國最高；經濟面向推廣部落旅遊及食尚帶動地方產業，積極提高農產品價值、擴大行銷通路如媒合至連鎖賣場上架，鼓勵青年人返鄉、吸引更多人到台東體驗真善美的慢生活，以慢經濟帶動地方產業。未來也會持續以台東人的「真、善、美」打造出品牌價值，「東漂吧！正流行」歡迎各地旅人東漂來台東，體驗緩慢的在地生活，細細品味台東。

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