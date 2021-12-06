台東正向管教教育有成　饒慶鈴肯定並勉勵36位獲獎老師

▲台東縣政府表揚獲獎教師。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣積極推動友善校園，110年度持續舉辦校園正向管教案例甄選，共計36名國中小教師獲獎，台東縣政府教育處特於日前舉辦研討會，表揚獲獎教師並分享經驗。縣長饒慶鈴表示，營造有溫度的學習環境，能引導孩子培養正向的品格素養，藉由獲獎教師之分享，帶動本縣學校一起努力經營友善班級，讓班級成為1種團隊凝聚向心力及互助之溫暖氣氛。

台東縣政府教育處表示，台東縣在110學年度開學後，要求各校落實正向輔導，對每1位中輟的高關懷孩子積極給予個別化教育措施的輔導，9月底中輟人數3名，較去年同期減少1名；10月底及11月底之中輟人數各為1名，較去年同期皆減少6名，中輟率0.007%，遠低於全國平均數。

獲獎的36位老師正向管教範例有班級經營與個案輔導，會中寶桑國小江文老師、福原國小邱琦玲老師、東海國中范聖黛老師，分享了班級經營妙方與成功經驗；新生國中黃柔瑜老師分享了特教生融入教育的班級經營挑戰；德高國小楊惠宇老師分享學生情竇初開的感情困擾；三民國小蔡芳婷主任分享學生的情緒管理；最後關山國中劉芙蓉主任分享了學校3年來對中輟生積極不放棄的正向輔導，最終開花結果令人感動的心路歷程。

教育處林政宏處長到場頒獎並聆聽老師分享，他感謝第1線老師的努力堅持，有方法策略經營友善班級，給每個孩子穩定學習的成長環境。