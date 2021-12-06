台東首創全國最美海域安全告示牌　獲海委會肯定函文各縣市列指定範例

▲海域安全告示牌，禁止事項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府全國首創優化海域安全告示牌，將設計力化身溝通橋梁，讓千篇一律的安全告示牌不僅富有美感，更便於閱讀，能夠吸引民眾眼球，有效傳遞重要資訊，此一安全告示牌也獲得海洋委員會肯定，並函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理實際運用範例。



縣長饒慶鈴表示，台東是全國第1個訂定「景觀管理自治條例」的城市，也是全國第1個設置「設計中心」的縣市政府。饒縣長強調，縣府在建設台東的同時，更要兼顧「美感」，「讓後來的建設為天然的環境加分，而不是破壞原有的景觀」，如同杉原灣的海域安全告示牌，透過美學設計為政策推動大大加分，民眾在海域遊憩時也更有保障，創造多贏局面。



台東縣政府指出，杉原海水浴場於今年8月重新開放，縣府交觀處、設計中心與「台灣設計師連線工作室」共同策劃，並且與救生員和在地居民共同研討，用設計力重新改造海域安全告示牌。合作打造杉原灣海域安全告示牌，參考民眾對於顏色的直觀感受，以紅色牌面代表禁止事項、黃色牌面代表警告，藍色牌面則是遵守事項，運用顏色區分牌面類型，有助於明確傳達資訊；同時也使用插畫和圖示輔助，表達告示牌中的情境、位置和分區等資訊，讓告示牌版面更接地氣，貼近民眾閱讀習慣。



▲海域安全告示牌，警告事項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，告示牌中也提供即時海洋氣象資訊QR Code，讓民眾可以即時掌握海象狀況。民眾對於優化後的安全告示牌也表示肯定「以前知道告示牌很重要，但是好多字，有看沒有懂，也沒有耐心看」。