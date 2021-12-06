新竹市長林智堅號召「心願卡圓夢」　邀市民助弱勢兒

▲新竹市長林智堅帶禮物給小慶一家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府每年年終舉辦「心願卡」弱勢家庭孩童圓夢行動，由孩子寫下心願、民眾或企業認領助圓夢。今年市府擴大舉辦，預計將完成640名孩童圓夢禮物，還邀請竹科兩科技公司協力。新竹市長林智堅也化身聖誕老人，親自帶圓夢禮物造訪三戶家庭，其中一位13歲男孩小慶暖心將願望留給媽媽，令人動容，市長也加碼為一家人都完成心願。林智堅市長表示，心願卡七年來幫助超過2千名孩童圓夢，今年適逢疫情，許多家庭過得更辛苦，他邀請民眾一起「擴大愛的力量」，歡迎更多業者、民眾一起加入心願卡圓夢行列溫暖弱勢家庭。

社會處表示，今年共有2家科技公司及10家百貨商家加入心願卡圓夢行列。樂華科技股份有限公司與蔚華科技股份有限公司更為首次參與。而心願卡認領活動即日起開跑，歡迎善心民眾可至10家合作的百貨商家詢問，今年市府也特別準備小卡讓市民朋友可以給予孩子鼓勵與祝福，讓幸福城市的愛傳遞至各個角落，也讓兒童感受愛與溫暖。

林智堅日前率先訪視三戶家庭，化身聖誕老人完成孩童心願。其中，13歲小慶家境貧寒，雙親還得照料中風舅舅、四名外甥，小慶自國小起會照料中風舅舅，包含餵飯、換尿布等，也會照顧不到2歲的外甥女。連「心願卡」第一時間也想到家人。

小慶心願卡寫到「因為媽媽總是買我們需要的東西，一直沒有時間去買自己的鞋」，他許願，「想要一雙女生球鞋」。林智堅帶著禮物前往訪視，小慶媽媽唸著小慶寫的心願卡略顯哽咽，她說，小慶很貼心、懂事，小慶還曾向她說「沒關係，拿我的零用錢去買東西」，每次從學校拿到水果、老師送的零食，回家第一時間都默默拿給她，「常常有驚喜」。曾有老師邀請小慶分享家務心得，小慶認為「沒什麼」拒絕邀約。

林智堅說，小慶懂事又貼心，他了解小慶心願，為小慶一家帶來禮物，包含小慶媽媽的球鞋、小慶自己的球鞋、外甥們的籃球、拼圖等，還加碼一萬元禮券，盼幫助小慶一家。小慶代表領禮物，他靦腆地說，很意外，沒想到自己也有禮物，很謝謝市長。

另外，林智堅也帶著禮物拜訪10歲的小洋一家，小洋媽媽以美睫師一職養育4名不到10歲孩子，10歲小洋是媽媽最佳小幫手，他不僅會幫忙照顧弟妹，還會煮飯等。

10歲的小洋看見林智堅市長很興奮，小洋媽媽說，小洋一直視市長為偶像，幼稚園時就經常喊「林智堅當選！」市長笑問現在還喜歡嗎？小洋點頭說「喜歡」。

小洋媽媽也分享，最小孩子剛出生時，她變成類單親，一人照顧四名孩子「很崩潰」，當時6歲的小洋幫忙很多。小洋媽媽更對新竹許多公園建設讚不絕口，她經常帶孩子到每個公園玩。林智堅市長也笑問小洋等三名手足心得，小洋兄妹們還答，新竹公園很好玩、漂亮，北門國小同心堂很漂亮。

最後，林智堅市長拜訪9歲小嘉全家，小嘉爸爸為單親，因工作為接案，家中經濟貧寒，小嘉姊妹心願只想要球鞋與書包。小嘉姊妹在校成績極佳，小嘉還曾通過幼兒第四級數學速算檢定證。

而小嘉姊妹更是市長迷，見林智堅市長到訪，還拿出畫畫「獻寶」。林智堅市長說，他知道小嘉姊妹都喜歡畫畫，除書包與球鞋，他也加碼贈色鉛筆、素描本，讓小嘉姊妹盡情畫畫，小嘉姊妹則開心道謝。

社會處表示，邀請想加入心願卡圓夢行列的民眾，可至以下十家百貨商家詢問、認領心願卡：SOGO新竹Big City館、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館及晶品城購物廣場等，市府也特別感謝商家長期來參與心願卡活動。