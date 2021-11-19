財團法人電路板環境公益基金會　捐贈早療孩童輔具

▲財團法人電路板環境公益基金會近日捐贈約16萬元的早療輔具。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

財團法人電路板環境公益基金會近日捐贈約16萬元的早療輔具，予本市兒童日間服務中心來照顧早療兒童，接受本市兒童日間服務中心的姗姗，在輔具送來那天，開箱體驗了成長型擺位椅，治療師依照姍姍的需求來調整擺位椅的頭靠、座椅深度、扶手及腳踏板高低，給予姍姍最佳的坐姿擺位。姍姍很開心地說：「謝謝叔叔阿姨送給我新的椅子！」。

副市長沈慧虹在捐贈儀式上表示，特別感謝電路板環境公益基金會，一起幫忙早療兒童獲得適合的輔具，相信不只是在場的姗姗和宸宸兩位孩子，未來接受本市早期療育的孩子們，都因此在發展黃金時期獲得協助平安健康長大；同時也期盼能夠有更多的愛心，以不同方式投入善行，讓這份愛延續下去，也讓新竹市民加倍幸福。

財團法人電路板環境公益基金會陳正雄董事長表示，基金會的夥伴們跟早療機構很有緣份，也覺得幫助早療的孩子能在黃金時期獲得幫助非常有意義，因此一直把早療機構當作協助的對象，未來也會持續幫助更多有需要的早療機構及孩子們。

社會處處長張柔表示，本市兒童日間服務中心每年5月會為新生進行需求評估，在兒童入學前準備好所需的輔具及教具，今(110)年經物理治療師評估後，需添購「高通用性」輔具，非常感謝這樣的需求獲得電路板環境公益基金會的支持，捐贈了總價值約16萬元的3台瑪麗亞成長型擺位椅和1張彈玻泡棉餵食椅，讓本市兒童日間服務中心提供更好的照顧服務。

社會處呼籲，市府除了持續辦理各項協助弱勢民眾的社會福利服務措施，除政府資源投入，更需要民間企業及愛心商家的挹注，期待號召更多愛心企業團體或個人的加入，將愛送到社會各角落，為這個幸福城市盡一份心力，有關物資捐(受)贈事宜，歡迎來電本府社會處洽詢，聯絡電話: 03-5352657。