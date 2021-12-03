帕運國手田曉雯、陳亮達　響應竹市國際身障者日

▲帕運國手田曉雯、陳亮達邀請林智堅市長拍照留念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今日是國際身心障礙者日，市府今（3）日起至11日在身心障礙福利服務大樓舉辦「活出自我－最有力」系列活動，邀請仁川亞帕運銀、銅牌的輪椅舞蹈國手黃薏蓉、郭文生夫妻精彩演出，帕運國手田曉雯、陳亮達也將分享運動人生故事，並展出「我憧憬的運動風采」藝術治療創作及辦理共融式輪椅擊劍運動體驗活動。新竹市長林智堅出席開幕記者會，表示自上任後重整身障福利服務大樓、投入近4億元打造身障就業大樓、社工人力更增加至105位，盼給身障朋友更優質的生活環境，並活出精彩人生，邀請市民一同參與活動，欣賞身障朋友藝術創作，聆聽帕運國手運動人生。

市府指出，2021新竹市國際身障日以運動為主軸，規劃三大系列活動，12/3至12/11在身障福利大樓1樓展出「我憧憬的運動風采－身心障礙藝術治療創作特展」、12/7由帕運選手田曉雯、陳亮達將分享運動人生故事、12/11辦理2場次共融式輪椅擊劍運動體驗活動，盼透過身心障礙者多元、共榮的創作與人生故事，激勵社會大眾「活出自我、勇敢逐夢」，更加認識並尊重多元差異。

林智堅表示，新竹市府長時間對身障朋友關心、照顧、支持，身心障礙福利服務大樓民國89年落成啟用後，服務很長一段時間，上任後重新整理、規劃後，107年重新開放1、2樓輔具資源中心及運動休閒教室，去年3樓完工後，開始提供日間照顧服務，為竹市第5個日間照顧服務資源，也是竹市首座公辦民營的身障者社區式日間照服中心。

林智堅指出，自上任後投入近4億元，打造竹市首座、北台灣最大身障就業服務綜合大樓，目前工程都已經完成，剩下內裝部分仍在規劃，預計年底完工啟用，並與竹科園區合作，將由勞工處媒合工作機會。

林智堅說，身障朋友從出生起比起一般人更加辛苦，人生歷程上有更多挑戰，藉由政府、親友協助支持，讓他們活出自我更有力，不過政府力量有限，必須借助民間力量，投入人力給予協助相當重要，自上任至今年，社工人力共增加至105位，盼在社福工作上做得更好、更多，最後邀請大家至身障福利服務大樓參加活動，欣賞身障朋友藝術創作，聆聽帕運國手運動人生。

今日記者會中，由輪椅舞蹈國手黃薏蓉、郭文生夫妻及指導老師張巧惠帶來雙輪舞及混合舞開場，帕運國手田曉雯、陳亮達身為活動代言人，帶來親手繪製的「星星在眨眼」、「潛入藍星球」作品，並分享藝術治療創作概念。

帕運桌球國手田曉雯表示，喜歡夜晚的天空，看上去感到放鬆，天上星星月亮，代表著閃耀燦爛的每一天，更希望自己能像星星一樣閃耀，周圍還有許多人圍繞著自己給予鼓勵、支持，代表自己並不孤單，而畫作顏色由深而淺，意味著從內心最真實的感受，一直到活出光鮮的自己。

帕運游泳國手陳亮達則說，藍色象徵著海洋、水，這幅畫就像自己躍入水底游泳一樣，感受到水的環抱，心情自在放鬆，畫作上色彩絢爛的點點，代表著自己活出繽紛人生。

社會處指出，2021年新竹市國際身心障礙者系列活動採線上報名，歡迎市民朋友踴躍參加，帕運國手田曉雯、陳亮達講座報名連結（https://reurl.cc/n5jA31），輪椅擊劍體驗活動報名（https://reurl.cc/yejGNE），可洽專線03-5222303或社會處身心障礙福利科連絡電話5351560。