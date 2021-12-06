高嘉瑜奄奄一息遭拍逼供片　律師：豆腐頭被掉包找到記憶卡才是關鍵

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴並逼迫寫下自白書，高嘉瑜律師上午8點已將高遭到逼迫下脅迫書、影片，交給承辦檢察官，新北地檢署表示已收到相關證物，但內容不便說明。高嘉瑜委任律師李永裕表示，今天遞交的新事證就是，11月12日這段時間，立委高嘉瑜被打得奄奄一息的狀況下，被錄下的逼供影片以及被迫寫下的脅迫書。對於被掉包的白色備份豆腐頭，李永裕指出，比較大的問題是豆腐頭裡面的記憶卡，還是要找到記憶卡才是關鍵。

李永裕指出，我們今天有到新北地檢署遞送新事證，主要是逼供的影片跟脅迫書，在脅迫的狀況下寫的不實內容，書寫的地點都是11／12這段時間，就是高嘉瑜被打得奄奄一息的狀況下被錄下逼供影片又被寫下脅迫書。

李永裕表示，逼供片跟脅迫書的內容都已經遞交給新北地檢署，我們已經蒐集到林秉樞散佈親密照片的證據，散佈對象目前還在查證，至於被害人的狀況不便說明，這部分相關事證已經提供給地檢署作進一步處理。

日前檢方二度搜索時，在林秉樞入住的馥都飯店房內，搜到一張高嘉瑜的自白書，上頭寫著「高嘉瑜前男友馬文鈺坐領乾薪、詐領助理費、高嘉瑜浪費公帑」，下有高嘉瑜的親自說明，時間註記為2021年11月。

事後高嘉瑜的助理馬文鈺出面開記者會，指控發聲，林秉樞逼迫高嘉瑜簽自白書已非第一次。包括今年6、7月時，林炳書就曾遭林逼迫下下第一次自白書。

第二次就是11月11日晚間，林秉樞在飯店房內爆打高嘉瑜一整夜後。馬文鈺描述，當晚高嘉瑜手機遭沒收還被逼迫戴上口罩、手拿自白書被拍下影片，即使當時高已受重傷，躺在床上說不出話，林秉樞還是大吼氣憤地問「小馬是不是坐領乾薪、自白書是不是自願寫的」。

至於檢警積極尋找中的「白色豆腐頭」下落，馬文鈺也「指引方向」表示，他質疑「林秉樞的備份在李柏璋手上」。馬文鈺說，林秉樞事前都給了李相當多資料，說不定已將「白色豆腐頭」交給李柏璋，檢方應該盡速調查李伯璋部分。

▼高嘉瑜委任律師出面說明。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

