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北市「熊好券」第200萬筆交易誕生　這11名幸運兒可獲3000元加碼券

▲▼熊好券第200萬筆交易在18時35分出現。（圖／台北市政府提供）

▲熊好券第200萬筆交易在18時35分出現。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府推出的振興加碼方案「熊好券」自11月5日發行，至今已累積超過193萬筆交易，台北市政府5日上午預測，第200萬筆交易預計今日出現；到了5日晚間6時35分，台北市政府表示，已有11名幸運兒於18時35分間完成交易，預計6日中午收到由台北通APP自動派發的3000元「大滿貫」加碼禮票券。

為感謝全台民眾以「熊好券」支持台北市店家、振興台北經濟，台北市政府提供台北熊好券第200萬筆交易前後各5位消費者，合計11位幸運兒，可獲得價值3000元的「大滿貫」加碼禮（含住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元）。

台北市政府5日晚間表示，「熊好券」第200萬筆交易已出爐，11名幸運兒於5日晚間18時35分48秒至18時35分50秒間完成交易，將於6日中午前收到由台北通系統自動派發價值3000元的「大滿貫」加碼禮票券。

台北市政府秘書長陳志銘說，熊好券採用「數位券」方式，可以快速得知已累積完成交易筆數等相關資訊，這也是傳統紙本券所無法達成的；施行滿月即突破200萬筆交易，特別感謝民眾及熊好店家的持續支持，於無形中逐漸養成數位消費的體驗與習慣。

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