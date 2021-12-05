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跟進新北耶誕城「跨年設接種站」？　北市：多數出遊民眾已打完2劑

▲2017台北101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府每年於12月31日舉辦跨年活動，圖為2017台北101跨年煙火。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

為提升疫苗覆蓋率，新北市政府5日宣布，新北歡樂耶誕城於12月5日至2022年1月2日活動舉辦期間，每週六、日下午2時至晚上8時，在新北市政府設置疫苗接種站。針對台北市政府早在市府內推出接種站，是否會在12月31日跨年當天持續進行接種服務？台北市副市長蔡炳坤認為，去耶誕城或跨年的民眾多半已打完疫苗，「不要為了設置而設置。」

新北市政府5日指出，新北歡樂耶誕城12月5日起到2022年1月2日活動舉辦期間，於每週六、週日下午2點到晚間8點，在市政府2樓西側公共迴廊設置疫苗接種站，並施打莫德納疫苗，不需預約隨到隨打，這也是全國首創在大型節慶活動設置新冠疫苗接種站。

台北市政府於11月在市府一樓設置接種站，被問到12月31日跨年當天是否繼續維持接種任務，讓前來跨年的民眾打疫苗？蔡炳坤5日晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，台北市相當關心民眾接種疫苗情況，包括今天開始的台北車站疫苗接種，北市府都很歡迎。

蔡炳坤說，但台北市擁有許多醫療院所，並遍佈在各個行政區裡面，其實算是相當方便；新冠疫苗接種需要考量留觀、疫苗保存等議題，北市府這2天都有持續做評估，加上民眾疫苗已打到一個階段，12月中旬又要替12歲至17歲青少年接種疫苗，比較希望針對目標族群達成真正效果。

針對前來跨年或參加耶誕城順便打疫苗一事，蔡炳坤認為，多數會出來玩或參加跨年的民眾，「大部分應該都已接種2劑疫苗」，除非是第一劑與第二劑間隔時間尚未達到，「我們會繼續觀察與留意是否有此需求，如果真的需要，我們非常樂意，但不要為了設置而設置。」

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