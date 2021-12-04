TTPush「台東金幣市集．舖食大會」今壓軸登場

▲台東金幣市集．舖食大會，壓軸登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

TTPush 5週年「台東金幣市集&東岸舖食節」系列活動，4、5日一連2天在台東市南京路市民廣場舉辦壓軸最終場，吸引上千位民眾及遊客共襄盛舉，體驗數位生活，玩遊戲拿金幣，也安排精彩音樂演出，以科技、美食、文創、音樂等元素，體驗台東慢經濟，並將邀請神秘嘉賓抽出電動機車得主幸運兒，請大家儘早把握機會。

慶祝TTPush 5週年，自11月起活動開跑至今，從台東在地店家踩點花金幣，到各項闖關任務，已吸引了高達7千餘人次參與；此外，連續4週週六的「餐車小聚-迷你市集」前導暖身實體活動，也為TTPush特約攤商創造出了高達380萬枚台東金幣的營收，值得一提的是上週六所舉辦的餐車小聚暖場活動，首次與「好米收冬祭」聯合舉行，各店家的單日營業額更逼近200萬枚台東金幣，TTPush台東金幣市集-暖場活動相當成功，已創造出專屬於台東的在地循環經濟。

今、明2天的「台東金幣市集-舖食大會」，從文創到餐飲等30餘間TTPush特約店商，齊聚台東市南京路市民廣場，現場有「TTFree連線送金幣、趣味遊戲、財運扭蛋」拿金幣、「闖關任務」抽大獎及「大富翁競賽」大型互動遊戲等環節，讓台東縣民及外地遊客都感受到TTPush與台東金幣的獨特魅力，並安排知名音樂人安懂、余文秀和阿丹玩球球主唱的精彩演出。

▲現場民眾玩大富翁遊戲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣政府國際發展及計畫處指出，明天最後1天將邀請「台東金幣市集之舖食地圖．闖關遊戲」任務第21關的幸運得主參與台東金幣市集，頒發Switch任天堂遊戲機；最後一關超級大獎Gogoro3電動機車1台，則由神秘嘉賓抽出幸運兒。另外，TTPush 5週年「台東金幣市集&東岸舖食節」系列之一「大富翁遊台東，玩遊戲拿iPad！」線上活動，還有iPhone13、iPad mini、Apple Watch、Airpods Pro等大獎，活動及各獎項即時訊息，請鎖定TTPush官方Line帳號（https://lin.ee/Q1tVYZE）活動資訊依主辦單位公告為主，將不再各別通知。