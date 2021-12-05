新營桌球訓練中心啟用　黃偉哲積極提升軟硬體運動環境

▲台南新營桌球訓練中心暨親子遊戲場，5日上午舉行啟用典禮，黃偉哲市長與市議員蔡育輝、李宗翰等人一起揭牌啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲上任以來積極完善全市運動環境，至今已投入4億283萬元改善新營體育園區，其中新營桌球訓練中心暨親子遊戲場於5日上午舉行啟用典禮，黃偉哲市長與市議員蔡育輝、李宗翰等人一起揭牌啟用，黃偉哲強調未來將持續精進提升新營運動場域，進而帶動市民運動風氣。





黃偉哲表示，感謝議會支持體育及教育經費，未來市府在硬體部分，對於溪北、溪南的桌球訓練中心及桌球館會再加強完善，在軟體部分，對於教練及選手的待遇也會再努力提升，讓台南市的運動表現更傑出；此外，將來也會持續增加更好的遊具，讓新營體育園區的空間充分利用。





黃偉哲進一步指出，今年台南市在全運會贏得的獎牌數及金牌數是歷年最高，金牌數比去年增加5面，獎牌數比去年增加23面，台南市政府會繼續努力，期盼112年台南主辦全運會時，讓金牌及獎牌數再推向新高。





教育局指出，今日啟用的新營桌球訓練中心獲體育署核定整修經費計254萬元（中央補助170萬元，市配合款84萬元），本次修繕全面汰換球桌、地坪更換及牆面粉刷，桌球訓練中心規格符合全國賽事規範，除可辦理賽事並作為選手的訓練基地外，亦開放給一般民眾運動使用，兼具競技及休閒功能。





教育局長鄭新輝表示，為了進一步讓新營體育園區的運動設施更臻多元，提供民眾舒適友善的休憩環境，今年也同步興建親子運動遊戲場，市府共挹注經費350萬元，佔地面積約1452平方公尺，兒童遊具兼具創意及多元化精神，更具備刺激幼童五感發育設計，如涵洞滑梯組（小型山丘造型攀岩坡道加磨石滑梯，結合踏樁、單槓）、動作體能訓練設備及立體球形攀爬網等，遊具設施均通過SGS安全認證，讓孩子在共融遊戲場中發展體能、社交及情緒管理能力。



台南市體育處進一步指出，為了持續提升新營區的運動環境，已著手規劃新營桌球運動訓練中心第二期整建計畫，將再擴充既有空間，以增加球桌數量，藉此帶動大新營地區的桌球運動風氣。





教育局表示，為了持續提升新營區的運動環境，自市長黃偉哲上以來，2019至2022年，新營體育園區總計投入4億283萬元改善園區設施環境，如新營田徑場看台3100萬元、新營桌球訓練中心254萬元、園區廁所500萬元及文高11運動設施改善1億3777萬元，2022年更針對新營游泳池投入市預算2900萬元等，另於南瀛綠都心公園爭取設置全民運動館計畫經費2億元（中央1億元，地方1億元）。