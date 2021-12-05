台南市民學苑成果展　活動中心熱鬧登場

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民政局為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，於5日上午10時在安南區安西里活動中心，辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，並透過灑舞部岸原舞團精彩的「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。

成果展由學員帶來一連串精彩演出，共有14個表演團體，包含中英動感舞蹈及樂器演奏表演等驗收2個月來於市民學苑學習的成果，其中關廟區「酒國英雌」自製文創藝術環保酒瓶為道具，配合懷舊歌曲方式重拾學生時期的回憶及詼諧生活趣事；另中西區南美里「二胡流行歌曲」完美詮釋歌曲意境與氛圍，演出後更博得滿堂采；又七股區樹林里「又見黑琵跳舞go..go..go」及安南區城西里「城西戲鼓樂活班」阿公，阿嬤創意十足表演最棒、最厲害！

還有南區新興里及北區賢北里、仁德區仁義土庫社區、柳營區果毅里、將軍區苓保社區、西港區港東里、安平區平通里及建平里學員們輪番上台展現平時所努力的成果，讓所有與會民眾滿堂喝采。

靜態成果展示包含揮灑色彩-創意油畫班、環保工藝DIY、老寶貝學英語等40項展品，各項作品皆為學員上課成果，作品豐富多元且精緻細膩，與會民眾仔細觀賞，對學員作品讚譽有加；此外歸仁區南興里「魯班木作體驗」及八甲里「手作編織」體驗現場製作生活實用小物作品，讓民眾意猶未盡，直呼明年還要再來。

活動除民政局長姜淋煌親自出席外，還有台南市議長郭信良、議員黃麗招、李中岑、王錦德、沈震東議員等，與會人士皆認同活化活動中心之政策展現不同風貌，並期望市府透過市民學苑相關活動提供更多的樂活課程，配合終身學習的政策鼓勵民眾參與，讓活動中心成為市民好厝邊。





民政局長姜淋煌表示，黃偉哲市長重視活動中心活化，要求民政局針對活動中心成為市民學習場所，讓市民學習到各種不同的生活知識，也能結交到朋友，拓展人際關係，達到終身學習的效果，希望可以廣為宣傳讓更多里民參與，以充分活絡活動中心。