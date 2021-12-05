　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市民學苑成果展　活動中心熱鬧登場

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民政局為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，於5日上午10時在安南區安西里活動中心，辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，並透過灑舞部岸原舞團精彩的「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成果展由學員帶來一連串精彩演出，共有14個表演團體，包含中英動感舞蹈及樂器演奏表演等驗收2個月來於市民學苑學習的成果，其中關廟區「酒國英雌」自製文創藝術環保酒瓶為道具，配合懷舊歌曲方式重拾學生時期的回憶及詼諧生活趣事；另中西區南美里「二胡流行歌曲」完美詮釋歌曲意境與氛圍，演出後更博得滿堂采；又七股區樹林里「又見黑琵跳舞go..go..go」及安南區城西里「城西戲鼓樂活班」阿公，阿嬤創意十足表演最棒、最厲害！

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

還有南區新興里及北區賢北里、仁德區仁義土庫社區、柳營區果毅里、將軍區苓保社區、西港區港東里、安平區平通里及建平里學員們輪番上台展現平時所努力的成果，讓所有與會民眾滿堂喝采。

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

靜態成果展示包含揮灑色彩-創意油畫班、環保工藝DIY、老寶貝學英語等40項展品，各項作品皆為學員上課成果，作品豐富多元且精緻細膩，與會民眾仔細觀賞，對學員作品讚譽有加；此外歸仁區南興里「魯班木作體驗」及八甲里「手作編織」體驗現場製作生活實用小物作品，讓民眾意猶未盡，直呼明年還要再來。

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動除民政局長姜淋煌親自出席外，還有台南市議長郭信良、議員黃麗招、李中岑、王錦德、沈震東議員等，與會人士皆認同活化活動中心之政策展現不同風貌，並期望市府透過市民學苑相關活動提供更多的樂活課程，配合終身學習的政策鼓勵民眾參與，讓活動中心成為市民好厝邊。

▲台南市民政局辦理「2021咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，透過「竹慶舞」表演，體認原住民族樂舞文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，黃偉哲市長重視活動中心活化，要求民政局針對活動中心成為市民學習場所，讓市民學習到各種不同的生活知識，也能結交到朋友，拓展人際關係，達到終身學習的效果，希望可以廣為宣傳讓更多里民參與，以充分活絡活動中心。

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
獨／再揭林秉樞母喪贈花球名單　驚見8上市董座「2電視台高層、
快訊／斯洛伐克「經濟部次長」率團抵台！將出席2大會議
北市夫妻狂打8劑疫苗　柯文哲傻眼回應了
理科先生隔離結束「5字洩真實心聲」　劉沛曝意外巧合
玉米長「黑色腫瘤」長相超噁！　竟是松露級美食
近千元做美甲像「卡垢」　她氣：都說我沒洗乾淨
阿姨擁90房、106車位　總價飆破13億元！真相曝
張智霖袁詠儀兒藏15年曝光！　「天菜側臉」帥炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東12／9前接種莫德納加碼送好禮　饒慶鈴籲縣民盡快接種

PASIWALI音樂節　動力火車壓軸！嗨翻台東森林公園

意鳴津人鹽水嘉年華熱鬧登場　黃偉哲邀遊月津玩遊戲抽大獎

澎湖東嶼坪跳電「一半有電一半沒電」　居民無奈：沒熱水洗澡

北台南家扶深耕50年歲末送暖　黃偉哲感謝各界援助弱勢家庭造福社會

新營桌球訓練中心啟用　黃偉哲積極提升軟硬體運動環境

「2021雲林社造嘉年華」　懷舊氛圍重現早期農村

雲林縣遲緩兒通報率達15.89%　虎尾東區扶輪社再捐百萬助早療

龜山警分局小小警察體驗營　搭上最夯「元宇宙」主題VR實境模擬

屏東陽光盃全國少年足球圓夢邀請賽　冠軍出爐

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

台東12／9前接種莫德納加碼送好禮　饒慶鈴籲縣民盡快接種

PASIWALI音樂節　動力火車壓軸！嗨翻台東森林公園

意鳴津人鹽水嘉年華熱鬧登場　黃偉哲邀遊月津玩遊戲抽大獎

澎湖東嶼坪跳電「一半有電一半沒電」　居民無奈：沒熱水洗澡

北台南家扶深耕50年歲末送暖　黃偉哲感謝各界援助弱勢家庭造福社會

新營桌球訓練中心啟用　黃偉哲積極提升軟硬體運動環境

「2021雲林社造嘉年華」　懷舊氛圍重現早期農村

雲林縣遲緩兒通報率達15.89%　虎尾東區扶輪社再捐百萬助早療

龜山警分局小小警察體驗營　搭上最夯「元宇宙」主題VR實境模擬

屏東陽光盃全國少年足球圓夢邀請賽　冠軍出爐

三峽幼童衝到馬路中央…女駕駛急剎險撞上　網曝：不是第一次

汪星人搭車不坐好後仰「自撞蒼蠅拍」碰瓷　媽無奈：很愛演！

狗狗每天坐在窗口　送貨員曝牠「超暖行為」：喜歡開車經過

超級賽亞柴戴「單邊眼鏡」愣原地石化　爸傻眼：居然學不乖

南韓Omicron病毒擴散校園！「這2所名校」傳確診　曾到訪仁川教會

氣溫20度↓高雄人「買電暖扇避冬」　在地人穿短袖傻眼：高雄之恥

獨／搶車砍到見骨！漲5到10萬照秒殺　中古車商：有錢也沒得買

Omicron四大經濟情境！最壞是全球封鎖　股市跌15%

開幕戰遭蔣淯安逆轉絕殺　中信特攻為這兩點提申訴

獨／再揭林秉樞母喪贈花球名單　8上市董座2電視台高層、館長

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

地方熱門新聞

女「彩虹橋」跳海送醫不治　遊客嚇壞

西濱彰化段1.5萬件超速　國庫進帳9000萬

鄭文燦公投說明　籲拒讓國民黨成民主路障

終結報復罷免　鄭文燦籲「雙林雙贏」

台南民治市民廣場聖誕點燈溫馨熱絡

台南大遠百聖誕樹公益點燈

金山磺港里長爭取改善「金銀雙湯」

百輛超跑+改裝車齊聚斗六　時尚車賽明登場

桃園高鐵站前建案銷售中心大火　濃煙駭人

台南做工行善團第161戶完工

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

屏東風箏節將登場　幼幼台哥哥姐姐同樂

蔡進峰：消防員殉職也算在我頭上　

「舊鞋救命」送愛到肯亞　展現台灣人愛心

更多熱門

相關新聞

陳亭妃公投鐵馬車隊花鼓陣中出發

陳亭妃公投鐵馬車隊花鼓陣中出發

距離12月18日公投剩下最後兩個禮拜時間，立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊已經巡迴大台南26區，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地，受到民眾熱情歡迎。

薑母鴨店跌倒掉出3把刀　男挨罰4000

薑母鴨店跌倒掉出3把刀　男挨罰4000

台南做工行善團第161戶完工

台南做工行善團第161戶完工

「地景藝術美食饗宴」台南場登場

「地景藝術美食饗宴」台南場登場

前員警性侵報案人12歲女　被重判11年

前員警性侵報案人12歲女　被重判11年

關鍵字：

台南市民學苑成果

讀者迴響

熱門新聞

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

綁繩比特犬「事發3動作」超無辜：為何只抓牠！

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面