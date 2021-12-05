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眾神保庇　陳亭妃公投鐵馬車隊台南新市花鼓陣中出發

▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

距離12月18日公投剩下最後兩個禮拜時間，立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊已經巡迴大台南26區，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地，受到民眾熱情歡迎。

▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5日上午與陳碧玉議員、陳秋萍議員在新市的新和里福壽巷北極殿集合，並上香祈求活動順利。而新市社區千歲團花鼓陣特別前來助陣，現場表演「眾神來保庇，四大不同意，台灣更有力」，不分年齡老少，紛紛為台灣加油。鐵馬隊在熱鬧的鼓陣聲中出發，更加信心十足、活力滿滿。

▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，陳亭妃委員在途經各廟宇休息站點，不僅發放公投口罩作為宣傳，更親自教導鄉親使用手機進行投票教學，藉著官方LINE頻道，一步一步教導民眾如何投下「四個不同意」的公投票，用創意的宣傳設計，將艱澀的公投議題以淺顯方式呈現，深植人心。陳委員表示，此次的公投選舉不同於以往針對候選人選舉，沒有號次、沒有大頭照，年長的長輩較難記住投票內容。因此，他提出全國之創舉，利用大家都有的手機，以LINE頻道教學方式，告訴鄉親們每一張選票的顏色及主旨，一張一張教大家投下不同意票，就是要加深選民印象，祈求公投四個不同意順利過關。

▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲立委陳亭妃「騎動宣傳，公投動起來」鐵馬車隊，5日加緊腳步來到新市、關廟、歸仁、仁德等地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳碧玉議員說明，大力響應陳亭妃委員號召，以鐵腳騎鐵馬方式，用行動力來宣傳公投。陳秋萍議員則強調，公投議題對台灣未來的發展，至關重要。希望南部鄉親們能在12月18日踴躍出席公投投票，投下「四個不同意」，讓台灣下一代更有競爭力，守護台灣。

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