王惠美稱「火速」處理彰化家暴案　黃國昌痛批：臉皮會不會太厚？

▲六歲男童遭繼父施暴。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

彰化縣一名粘姓男子一段踹飛繼子7次影片曝光後引公憤，且粘男已是家暴慣犯，受害者三度報案並透過網紅爆料，整件案情才曝光，彰化縣長王惠美回應，已火速處理此事，對此，前立委黃國昌痛批，被害人遭虐兩年，投訴局長後不僅沒處理，還被抱怨越級報告，「這樣敢說是火速處理，還有一點基本羞恥心嗎？」

粘男長期對王女與繼子施暴，過程令人髮指，根據受害者描述，粘男不僅常毆打母子兩人，更曾經逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒，「逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」而6歲男童遭粘男踹飛7次影片在網路上不斷瘋傳，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲。

王姓母子長期受到家暴，黃國昌表示，看到王惠美的回應，「通篇就是受過專業廢話訓練的官話，完全沒有面對問題！」，受害者三度報案並透過網紅爆料，整件案情才曝光，黃指出， 母子被虐打兩年，縣府權責機關是昨天才知道的嗎，「受害者早就投訴局長，不僅沒處理，還被抱怨越級報告！這樣還敢說是火速處理，還有一點基本羞恥心嗎？」

黃國昌指出，受害人的確是打電話報案了，結果家暴男的民代親屬擋在前面，警察連人都沒見到、更沒作筆錄，然後就走了，害得被害人再被毒打一頓，「這樣叫做暴力零容忍，彰化縣長臉皮會不會太厚？」