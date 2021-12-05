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黃國昌揭彰化家暴男家族背景　痛批「有權有勢就可以輕縱放水嗎！」

▲▼彰化渣男踢飛繼子終於落網，遭暴打妻：求依殺人未遂法辦。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化渣男踢飛繼子終於落網，遭暴打妻：求依殺人未遂法辦。（圖／記者唐詠絮攝）

記者杜冠霖／台北報導

彰化縣一名粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，一段踹飛繼子7次影片曝光後引公憤，且粘男已是家暴慣犯，受害者三度報案並透過網紅爆料，整件案情才曝光，對此，前立委黃國昌揭露，粘男在彰化福興鄉的家族勢力相當龐大，「妻兒被家暴2年期間，左右鄰居都相當清楚，卻沒有人敢出面報案，就怕被粘家人處理！」

事情爆發後，彰化縣警方4日晚間在台中將粘男拘提到案，全案依傷害、妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。黃國昌表示，一位囚禁妻子、狠踹孩子的慣性家暴犯粘玉德，竟然在我國的社會安全網中，憑恃著自己的背景、家族的政治權勢，長期遭到縱容包庇，「家暴犯有權有勢、就可以輕縱放水嗎？」

受害者三度報案並透過網紅爆料，整件案情才曝光，黃國昌痛批，社會譁然後，檢警才急忙動作善後。簡直是離譜至極。臺灣社會，何時變成凌虐妻兒的家暴犯，只要有權有勢，權責機關都可以當作沒事？

對於該男家族背景，黃國昌表示，這位家暴男的叔叔，就是福興鄉代表「粘文交」、家暴男的伯父粘明隆，則曾任鄉代會主席，已故前副議長「砂石教父」粘仲仁則是家暴男的叔叔，連國民黨彰化縣黨部副主委粘勝傑，也是家暴男的遠親，粘男在彰化福興鄉的家族勢力相當龐大，「妻兒被家暴2年期間，左右鄰居都相當清楚，卻沒有人敢出面報案，就怕被粘家人處理！」

黃國昌表示，事實上，這對慘遭暴力相向長達2年的母子，早已向彰化縣警局長吳坤旭投訴，「這位妻子事後接到轄區鹿港警分局洪堀派出所的電話，卻非關切家暴案情，而是埋怨王女越級投訴！」

黃國昌指出，這位妻子今年7月再度遭到毒打之後，向警方報案，根據受暴妻子指述，警員到場後，竟只聽信家暴男叔叔的片面之詞，認為是夫妻吵架，連王女人都沒見到、筆錄也沒做，就直接離開現場。導致王女事後再度慘遭粘男的暴力施虐。

王姓母子長期被家暴，黃國昌指出，一直到整起事件遭揭發，檢警昨日才匆匆前往拘提粘男到案，預計今日移送檢方複訊。如果沒有遭揭露、沒有得到關注，還要包庇這個家暴犯多久？這對母子還要被凌虐多久，難道，只要有權有勢，就可以橫行施暴，「這件事，彰化縣政府必須給社會一個交代！」

王女稍早也帶著孩子到地檢說明，王女表示，希望依殺人未遂法辦，不要只是輕輕的傷害罪，雖然知道粘男被羈押，但清楚他很快就被放出來，屆時他們母子又陷入恐懼中。

王姓母子長期被家暴，忍不住在7月28日報案，但兩名員警到場後卻聽信粘男家人片面之詞後離開，讓王女再次被毆打，於29日再次通報，警方才受理，並由社會局介入下安置王姓母子。

粘男長期對王女與繼子施暴，過程令人髮指，根據王女描述，粘男不僅常毆打母子兩人，更曾經逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒，「逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」而6歲男童遭粘男踹飛7次影片在網路上不斷瘋傳，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲，粘男惡行讓網友激憤不已。

▼6歲小弟弟被繼父施暴。（圖／民眾提供）

▲▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻　遭起底叔叔是副議長。（圖／民眾提供）

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