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「養網軍關10年！」　羅智強：再來要提反政府網軍公投

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，更牽扯出民進黨網軍、派系爭議，對此，國民黨議員羅智強建議在野陣營合作推動反政府網軍公投，若機關首長以國家資源丶政府預算養網軍關10年，「我們需要反政府網軍法這樣的法律！」

羅智強表示，反政府網軍公投，林秉樞事件演變至今已不是單純的親蜜暴力案件，還扯出與網軍有關，民進黨用國家資源豢養的網路部隊，不但帶風向攻擊在野黨，瘋起來更是連自己人都打。把民眾耍得團團轉，各種假新聞假帳號也嚴重傷害民主，「我們需要反政府網軍法這樣的法律！」

羅智強指出，網軍的大金主民進黨政府絕對不會立法，只能用公投來立法，所以1218公投結束後，我建議在野陣營合作推動反政府網軍公投，公投的主文暫定為：機關首長以國家資源丶政府預算養網軍關10年。

羅智強表示，林秉樞、林瑋豐、楊蕙如固然可惡，但最可惡的是背後的執政者，「花政府大筆預算讓網軍賺得盆滿缽滿，這些執政者才是罪魁禍首。」

羅智強指出，反政府養網軍公投，我會努力推動，若這次公投綁大選通過，也希望能夠併2022大選，「不分藍綠，反政府網軍，我同意！」

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