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徐旭東投書表態「反台獨」　陸委會：北京分化台灣將自食惡果

▲▼遠東集團2021耶誕點燈活動29日在遠企中心前廣場舉行，遠東集團董事長率領兒子徐國安及女兒Juliana一起為耶誕樹點燈。面對近來在大陸地區遭到罰款一事，徐旭東不願多談快步離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

遠東集團在大陸遭罰款後，董事長徐旭東11月30日投書媒體，提到台灣「逢中必反」現象令人憂心，並強調自己「反對台獨」及「支持九二共識」。對此，陸委會表示，台商對於大陸經濟發展有重大貢獻，北京藉由查處台商，企圖分化台灣社會及破壞我民主機制，造成國際社會與台灣人民反感，終將自食惡果。

陸委會指出，已注意到徐旭東的投書，北京當局對台灣持續性的政治、軍事與經濟脅迫，近期更藉由查處台商，企圖分化台灣社會及破壞我民主機制，其傷害人民權益之惡劣手法，只會造成國際社會與台灣人民反感，終將自食惡果。

陸委會提到，台商對於中國大陸經濟發展有重大貢獻，投資經營應受到合法保障。政府維護兩岸經貿有序發展之立場一貫且明確，「對於當前國際及台海政經情勢變化，政府已持續協助台商回台投資，拓展國際經貿布局及連結，提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，增強國際競爭力及經濟韌性。」

陸委會強調，台灣的未來由2300萬台灣人民自主決定，沒有任何中共當局干擾涉入的空間，對岸必須立即停止錯誤、非法作為。

陸委會還說，除了提醒在陸台商、國人提高風險意識，也將評估相關事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，以確保國家安全與民眾權益。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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