　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

▲▼ 邱太三,陸委會,eye台灣win兩岸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

 ▲得獎者大合照 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

陸委會主辦的第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽今（1 日）下午舉行頒獎典禮，最後由參賽者CHU拍攝的作品「物流士，你的名字是父親」獲得首獎，抱回20萬元的獎金。陸委會主委邱太三在致詞時表示，把生活的點滴透視到整個台灣的交流，是很有意義的變現方式。

為呈現兩岸人民的精彩故事，「eye台灣win兩岸」短片競賽自9月1日拉開序幕，經評審團專業嚴謹的初選、決選等評審程序，選出首獎、貳獎、參獎及佳作共12組獲獎名單。

備受矚目的首獎由作品「物流士，你的名字是父親」獲得，該部影片以女兒的視角娓娓訴說籍貫廣東、緬甸成長、香港生活，最後來到台灣發展的父親，透過鏡頭記錄父親這位「異鄉人」，在台灣生活打拼及對這塊土地的熱愛與認同，也讓各界看見台灣社會的愛與理解。

主創CHU順利抱回20萬元獎金，她在領獎時表示，影片的主角是自己的父親，他在台灣已經33年了，「這個獎獻給他！」

▼首獎獲得者與邱太三合影 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 邱太三,陸委會,eye台灣win兩岸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

貳獎方面，則由《迴盪島嶼的歌聲》和《寶島·逐夢》獲得；參獎由《讓心靈去旅行》、《把光兜著走》及《俊歌老師》獲得；佳獎由《一起愛台灣》、《看見，母愛》、《心的開始》、《港仔Neil：移民港人的在台經驗談》、《轉動愛的齒輪》、《身份認同-關於我是誰？》獲得。

▲▼ 邱太三,陸委會,eye台灣win兩岸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲邱太三 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今日下午的頒獎典禮上，邱太三表示，此次參賽作品雖然受到年中疫情影響而稍微減少，仍有123部作品參賽，非常樂見愈來愈多關心兩岸及台港澳交流的朋友們，加入本會短片競賽的行列，用鏡頭為我們記錄兩岸及台港澳交流的感人故事，分享大家在台灣這塊土地上的真情互動，也呈現出台社會溫暖包容多元的面貌。

他稱入圍者都是實至名歸，感謝各位將在台灣生活的人事透過鏡頭紀錄，顯現台灣時溫暖多元的社會，讓有共同理念、共同價值的人一起來打拼。

邱太三指出，因為疫情等因素，兩岸人民過去2年遇到阻礙而減少互動，但相信這些紀錄一定能穿透很多人的心，讓人民感到更加溫暖。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了
快訊／桃園29歲女遭封屍！　遺體對折塞塑膠桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自尼日利亞

陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

上海前三季度數位GDP達1.07兆元　馬春雷分享疫情下城市數位化成果

雙城論壇今登場　邱太三：鼓勵城市交流「為兩岸帶來互動和瞭解」

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

雙城論壇登場　上海市長龔正：秉持兩岸一家親理念支持台胞台企在滬發展

陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿　正式投入全球預報業務

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自尼日利亞

陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

上海前三季度數位GDP達1.07兆元　馬春雷分享疫情下城市數位化成果

雙城論壇今登場　邱太三：鼓勵城市交流「為兩岸帶來互動和瞭解」

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

雙城論壇登場　上海市長龔正：秉持兩岸一家親理念支持台胞台企在滬發展

陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿　正式投入全球預報業務

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

台灣大賽G4先發打線出爐　統一變陣蘇智傑打第一棒、兄弟不變

兄弟象新東家宏將傳媒涉逃漏稅　董座林逢春遭5路搜索

耶誕來飯店渡假！1泊2食4,800起、＋600有限量聖誕禮包、房型升等

想當船員來考試　航港局公告111年舉辦4次航海人員測驗計畫

BNT執行長：疫苗應可防Omicron重症　加強劑恐須「雙倍劑量」

全年移轉量衝35萬棟　房市熱度可望創8年新高

日本「國寶級演員」中村吉左衛門心臟病發逝世！　享耆壽77歲

快訊／國10高雄鼎金出口火燒車　下班塞爆！車流回堵1公里

林威助誤解鄭凱文沒勝投　覺得不對勁工作人員提醒更正

香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自尼日利亞

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

女校長A家長2.17億！砸1.3億課金玩網遊

3年不喝水　他30歲全身長滿結石

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

寒冬有暖意！雙城論壇今登場　

李子柒優雅白衣現身廣州 自爆「近期正研究高難度技藝活」

雙城論壇11年簽36項備忘錄 市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

她被婆婆+老公家暴　打到半身癱瘓

「電視劇神機被摔壞」網嗆：不許侮辱Nokia

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

女廁所生子　恐怖畫面嚇壞同學

更多熱門

相關新聞

雙城論壇登場　邱太三：鼓勵交流

雙城論壇登場　邱太三：鼓勵交流

2021上海台北雙城論壇今（1）日透過視訊舉行，陸委會主委邱太三下午在出席活動時表示，對城市交流基本都不反對，認為能帶來一定程度的互動和瞭解，只要符合政府的政策和法令都會鼓勵。

徐旭東投書　陸委會：北京分化台灣

徐旭東投書　陸委會：北京分化台灣

陸委會通過兩岸條例修正草案 提供陸資使用名義最高處2500萬罰鍰

陸委會通過兩岸條例修正草案 提供陸資使用名義最高處2500萬罰鍰

雙城若越線陸委會採措施？柯：謹守身份

雙城若越線陸委會採措施？柯：謹守身份

遠東在陸被重罰　陸委會：研議必要反制

遠東在陸被重罰　陸委會：研議必要反制

關鍵字：

邱太三eye台灣win兩岸短片競賽陸委會

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

星巴克12月連續30天買一送一登場

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面