陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

▲得獎者大合照 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

陸委會主辦的第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽今（1 日）下午舉行頒獎典禮，最後由參賽者CHU拍攝的作品「物流士，你的名字是父親」獲得首獎，抱回20萬元的獎金。陸委會主委邱太三在致詞時表示，把生活的點滴透視到整個台灣的交流，是很有意義的變現方式。

為呈現兩岸人民的精彩故事，「eye台灣win兩岸」短片競賽自9月1日拉開序幕，經評審團專業嚴謹的初選、決選等評審程序，選出首獎、貳獎、參獎及佳作共12組獲獎名單。

備受矚目的首獎由作品「物流士，你的名字是父親」獲得，該部影片以女兒的視角娓娓訴說籍貫廣東、緬甸成長、香港生活，最後來到台灣發展的父親，透過鏡頭記錄父親這位「異鄉人」，在台灣生活打拼及對這塊土地的熱愛與認同，也讓各界看見台灣社會的愛與理解。

主創CHU順利抱回20萬元獎金，她在領獎時表示，影片的主角是自己的父親，他在台灣已經33年了，「這個獎獻給他！」

▼首獎獲得者與邱太三合影 。（圖／記者蔡儀潔攝）

貳獎方面，則由《迴盪島嶼的歌聲》和《寶島·逐夢》獲得；參獎由《讓心靈去旅行》、《把光兜著走》及《俊歌老師》獲得；佳獎由《一起愛台灣》、《看見，母愛》、《心的開始》、《港仔Neil：移民港人的在台經驗談》、《轉動愛的齒輪》、《身份認同-關於我是誰？》獲得。

▲邱太三 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今日下午的頒獎典禮上，邱太三表示，此次參賽作品雖然受到年中疫情影響而稍微減少，仍有123部作品參賽，非常樂見愈來愈多關心兩岸及台港澳交流的朋友們，加入本會短片競賽的行列，用鏡頭為我們記錄兩岸及台港澳交流的感人故事，分享大家在台灣這塊土地上的真情互動，也呈現出台社會溫暖包容多元的面貌。

他稱入圍者都是實至名歸，感謝各位將在台灣生活的人事透過鏡頭紀錄，顯現台灣時溫暖多元的社會，讓有共同理念、共同價值的人一起來打拼。

邱太三指出，因為疫情等因素，兩岸人民過去2年遇到阻礙而減少互動，但相信這些紀錄一定能穿透很多人的心，讓人民感到更加溫暖。