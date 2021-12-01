雙城論壇今登場　邱太三：鼓勵城市交流「為兩岸帶來互動和瞭解」

▲邱太三接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

2021上海台北雙城論壇今（1）日透過視訊舉行，陸委會主委邱太三下午在出席活動時表示，對城市交流基本都不反對，認為能帶來一定程度的互動和瞭解，只要符合政府的政策和法令都會鼓勵。

邱太三今日下午出席第四屆「eye台灣win兩岸」頒獎典禮時指出，對中國大陸沒有惡意，雙方透過政策、經貿及交流創造互利互惠的環境，讓兩岸人民生活在自由安樂的社會環境中，期許兩岸人民在共同生活經驗裡，累積更好的未來生活環境。

對於今日舉辦的雙城論壇，邱太三在受訪時表示「陸委會確實有相當程度的瞭解」，稱兩岸如果在合乎法令、健康有序的活動中交流，特別是城市之間的互動，「我們基本上都不反對」，甚至認為會為兩岸帶來一定程度上的健康互動。

針對國際人權組織「保護衛士」11月30日報告稱，2016年至2019年間共有600多起台灣在海外國民被引渡或強制遣送至大陸的案件。邱太三表示，關於國人涉及海外電信詐騙，陸委會與法務部一直持續在做相關的追蹤與處理。

他指出，在境外被查獲電信詐騙之我國國民，被遣送至大陸者，迄今實際數據統計為666人，但從2019年7月柬埔寨案之後，在境外被查獲電信詐騙之我國國民均遣返回台，不再被遣送到大陸。另外，在國外查獲的跨境電信詐騙案，我人民被遣送回台人數統計迄今共1080人。

▲邱太三在頒獎典禮上致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於國台辦日前提出的台獨清單，邱太三表示，台灣是一個民主自由的社會，台灣也是一個多元包容不同意見的社會，不管支持統一還是獨立，都擁有言論自由，呼籲對岸必須給予尊重，不然的話，相信會引起全台灣人非常大的反感。

另外，陸委會11月30日通過「臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）第40條之1、第93條之1及第93條之2修正草案」，規範陸企繞道第三地及藉由人頭在臺從事業務活動之管理機制及相關處罰。

邱太三指出，透過檢視過去案例，發現不少大陸企業透過「假借人頭」、「藉由渠等於第三地投資之企業」等違法方式，在台灣從事未經許可的業務活動，藉此挖角高科技產業技術人才，所以陸委會責無旁貸，「我們勢必要對於這些已經發生的違規違法行為作出補救措施，所以提出這樣的修正草案。」