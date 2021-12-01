　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

雙城論壇今登場　邱太三：鼓勵城市交流「為兩岸帶來互動和瞭解」

▲▼ 邱太三,陸委會,eye台灣win兩岸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲邱太三接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

2021上海台北雙城論壇今（1）日透過視訊舉行，陸委會主委邱太三下午在出席活動時表示，對城市交流基本都不反對，認為能帶來一定程度的互動和瞭解，只要符合政府的政策和法令都會鼓勵。

邱太三今日下午出席第四屆「eye台灣win兩岸」頒獎典禮時指出，對中國大陸沒有惡意，雙方透過政策、經貿及交流創造互利互惠的環境，讓兩岸人民生活在自由安樂的社會環境中，期許兩岸人民在共同生活經驗裡，累積更好的未來生活環境。

對於今日舉辦的雙城論壇，邱太三在受訪時表示「陸委會確實有相當程度的瞭解」，稱兩岸如果在合乎法令、健康有序的活動中交流，特別是城市之間的互動，「我們基本上都不反對」，甚至認為會為兩岸帶來一定程度上的健康互動。

針對國際人權組織「保護衛士」11月30日報告稱，2016年至2019年間共有600多起台灣在海外國民被引渡或強制遣送至大陸的案件。邱太三表示，關於國人涉及海外電信詐騙，陸委會與法務部一直持續在做相關的追蹤與處理。

他指出，在境外被查獲電信詐騙之我國國民，被遣送至大陸者，迄今實際數據統計為666人，但從2019年7月柬埔寨案之後，在境外被查獲電信詐騙之我國國民均遣返回台，不再被遣送到大陸。另外，在國外查獲的跨境電信詐騙案，我人民被遣送回台人數統計迄今共1080人。

▲▼ 邱太三,陸委會,eye台灣win兩岸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲邱太三在頒獎典禮上致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於國台辦日前提出的台獨清單，邱太三表示，台灣是一個民主自由的社會，台灣也是一個多元包容不同意見的社會，不管支持統一還是獨立，都擁有言論自由，呼籲對岸必須給予尊重，不然的話，相信會引起全台灣人非常大的反感。

另外，陸委會11月30日通過「臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）第40條之1、第93條之1及第93條之2修正草案」，規範陸企繞道第三地及藉由人頭在臺從事業務活動之管理機制及相關處罰。

邱太三指出，透過檢視過去案例，發現不少大陸企業透過「假借人頭」、「藉由渠等於第三地投資之企業」等違法方式，在台灣從事未經許可的業務活動，藉此挖角高科技產業技術人才，所以陸委會責無旁貸，「我們勢必要對於這些已經發生的違規違法行為作出補救措施，所以提出這樣的修正草案。」

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了
快訊／桃園29歲女遭封屍！　遺體對折塞塑膠桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

上海前三季度數位GDP達1.07兆元　馬春雷分享疫情下城市數位化成果

雙城論壇今登場　邱太三：鼓勵城市交流「為兩岸帶來互動和瞭解」

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

雙城論壇登場　上海市長龔正：秉持兩岸一家親理念支持台胞台企在滬發展

陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿　正式投入全球預報業務

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

陸委會兩岸短片競賽頒獎　「物流士爸爸」獲首獎抱20萬獎金

上海前三季度數位GDP達1.07兆元　馬春雷分享疫情下城市數位化成果

雙城論壇今登場　邱太三：鼓勵城市交流「為兩岸帶來互動和瞭解」

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

雙城論壇登場　上海市長龔正：秉持兩岸一家親理念支持台胞台企在滬發展

陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿　正式投入全球預報業務

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

林威助誤解鄭凱文沒勝投　覺得不對勁工作人員提醒更正

澎湖山水沙灘更衣室偷拍狼落網　嫌犯原來是島上的這個人

好食好事加速器Demo Day大獎評選　 魚瑞生技翻轉魚苗死亡率獲百萬大獎

快訊／又是外物入侵！台鐵「電車線卡塑膠袋」　香山=竹南延誤

林秉樞母喪見司法院長花籃　娘家法官親友的面子與他無關

韓式起司烘蛋捲13元！豆府集團週年慶連送31天　再抽1.3萬現金

雙城論壇》趙春山／台海關係缺溝通管道　朝野應正面看待兩岸城市交流

星巴克與LINE FRIENDS牽牽手推聯名　紅圍裙熊大、隨行卡萌翻天

這三種男生千萬不能在一起　不管多喜歡都只能放棄

蔡明忠：我國淨零碳排進度落後　到現在還在吵「三接」

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

女校長A家長2.17億！砸1.3億課金玩網遊

3年不喝水　他30歲全身長滿結石

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

寒冬有暖意！雙城論壇今登場　

李子柒優雅白衣現身廣州 自爆「近期正研究高難度技藝活」

雙城論壇11年簽36項備忘錄 市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

她被婆婆+老公家暴　打到半身癱瘓

「電視劇神機被摔壞」網嗆：不許侮辱Nokia

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

女廁所生子　恐怖畫面嚇壞同學

更多熱門

相關新聞

上海前三季度數位GDP達1.07兆元 馬春雷分享疫情下城市數位化成果

上海前三季度數位GDP達1.07兆元 馬春雷分享疫情下城市數位化成果

上海台北雙城論壇的第二場主題演講由上海市秘書長馬春雷及台北市秘書長陳志銘擔綱主講人。馬春雷以「疫情防控下的城市數字化（數位化）轉型」為題，強調上海市在疫情防控下仍持續推動城市數位化，他強調，2021年上海市在信息（資訊）傳輸、軟件和信息服務業增加值近2500億元人民幣（約1.07兆元新台幣），同比增長12.6％。

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

幫徐旭東喊話？柯文哲籲對岸善待台企、台生、台配：這是相對的

幫徐旭東喊話？柯文哲籲對岸善待台企、台生、台配：這是相對的

黃珊珊未出席雙城　柯：雙方對等

黃珊珊未出席雙城　柯：雙方對等

柯文哲、龔正簽3項合作備忘錄

柯文哲、龔正簽3項合作備忘錄

關鍵字：

雙城論壇邱太三eye台灣win兩岸陸委會2021雙城論壇

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

星巴克12月連續30天買一送一登場

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面