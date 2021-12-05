怒走70公里「跟核四分手」！　他們喊話全民：重啟是台灣災難

▲環團在凱達格蘭大道上畫出跟核四分手。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

12月18日4大公投剩不到2週，全國廢核行動平台、綠色和平舉辦「核四大爆走，公投一起（17）不同意」行動，號召各行各業共21位，昨天上午從貢寮核四電廠出發，今（5日）下午到達終點站凱達格蘭大道，步行70公里，喊話全民若核四重啟將會是台灣的災難。

特教師岳祥文說，明天44歲生日，這次許下「參與反核超過20年，希望這是最後一次為核四而走」願望。他今現場更擔憂的說，雖這次步行很累，但不怕累，更怕的是重啟核四、危險的核四在新北重啟，寧願用此方式，喚醒全民對此議題關注，因為若真的重啟了，對台灣而言會是一大災難。

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▲反核者盼台灣能徹底終結核四。



劇場工作者沈宗逸則說，上了十幾個小時的班，才趕到中途跟大家一起參與，最重要的是不是被帶風向，要接觸網路以外真實討論的聲音，最後呼籲全民一定要投票，無論支持什麼，因為「這一票」才是最有效的意見。住在三芝超過20年的何淑芬表示，對台灣有信心，也很看好，與其炒冷飯，不如關心新能源。

反核者最後呼籲台灣能徹底終結核四，希望下一代的孩子不用再為了核四問題煩惱，希望大家了解這一代不該把核災風險、核廢料難題留給子孫。

▲▼消防員到場力挺反核四。

