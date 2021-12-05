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高嘉瑜嘆「沒遇過壞人」！台大講座吐心聲：這輩子過得太順利

▲▼高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）

▲高嘉瑜出席轉大人公投節活動，在會上談到近期的家暴事件。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，1日出席記者會後神隱，週末終於現身台大校園。她也坦言，這一生過得相當順遂，這次的家暴事件，是她人生中最大的挫折，但「不經一事不長一智」，要如何從這種經驗中學習、成長，則是個人功課。

高嘉瑜5日前往台大校園，參與「轉大人公投節」的座談會，與學生大談對公投的看法，同時也呼籲大家要謹慎面對。高嘉瑜話鋒一轉，談到近期的家暴事件，也坦言「人生中最大的挫折」。她表示，從外界的眼光來看，她一路從北一女、台大，再擔任議員、立委，人生可說是十分順遂，也從來沒碰上壞人。

▼高嘉瑜表示，從外界的眼光來看，她的人生可謂十分順遂。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）

高嘉瑜感嘆，非常謝謝老天爺給了她這項功課，不經一事不長一智，可能她的一生過得太平靜，總要出現一些不同的事情。

高嘉瑜說，公投這件事情，真的假不了，若打算騙人，時間一到仍會東窗事發，「畢竟騙人是一時的，但是長久是沒辦法喔，很多都需要時間去考驗，好不好。」至於家暴事件的進展，高嘉瑜則說，目前仍在司法偵辦的過程，若案情有進一步的消息，會透過律師向外界說明。

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