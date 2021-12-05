接種送禮券、餐盒！家樂福最新「全台疫苗施打站分店」一次看

▲家樂福全台分店陸續成立疫苗施打站。（圖／家樂福提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為拚疫苗施打率，中央流行疫情指揮中心宣布將開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站。今（5）日家樂福公布最新全台可施打疫苗的分店，從7日起民眾就可以到指定分店打疫苗，部分店家更提供餐盒、禮券，業者也正討論可鼓勵民眾施打疫苗的相關優惠。

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▲▼許多民眾就近前往家樂福疫苗施打站。（圖／家樂福提供）

配合指揮中心政策，家樂福從11月底配合高雄市政府衛生局提供5000位民眾施打疫苗，台南、宜蘭、斗六、屏東也已成為施打站。家樂福今天更近一步宣布最新分店施打疫苗分店和時間，提醒有疫苗需求的民眾儘速前往施打。

家樂福下週起全台疫苗站施打規劃



北部地區：

12/10、12/17新店店

12/9、12/16、12/18板橋店

中部地區：

12/11台中文心、青海、中清、太平、德安、西屯、沙鹿、豐原

12/11南投&埔里

12/10北港店

南部地區：

12/7～12/12高雄-愛河、五甲、新楠、鼎山



東部地區：

12/7 花蓮店

▲施打站有提供餐盒。（圖／家樂福提供）

而贈品部分，家樂福提到在宜蘭將會贈送100元禮券、家樂福提供的餐盒，內有保久乳與麵包，目前預計有100位施打，在預計範圍內都會提供。先前在高雄施打時，市府衛生局特別提供每天前20位「65歲以上長者、第一次施打疫苗者」200元家樂福禮券。

▲全聯將設置新冠疫苗接種站。（圖／ETtoday資料圖）

全聯福利中心也表示，目前預計大約140到150間門市會配合設置疫苗接種站，將挑選門市以腹地大、可以供民眾休息的為主，現場會提供「健康禮蔬果加水」或者是「麵包加水」，門市人員會協助動線與秩序跟發放禮品，施打的人力以衛生局的醫護人員為主，預計下週會開打， 但還是會看各縣市衛生局的準備狀況來配合，準備好了就馬上開打。