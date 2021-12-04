宜蘭家樂福設快打站！　明起提供「莫德納1、2劑」隨到隨打

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者湯興漢攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

新冠肺炎Omicron變異株點燃全球恐慌，宜蘭縣自疫苗開打以來，民眾接受施打的意願相當踴躍，截至今（4）日已有近8成的縣民完成第1劑、近6成的縣民完成第2劑接種，為了提供民眾更便利的疫苗接種服務，宜蘭縣政府即日起開放本縣6家醫院及12個鄉鎮市衛生所接受民眾電話預約第3劑服務；另外，家樂福宜蘭店明（5）日下午2時至5時提供「莫德納」第1、2劑隨到隨打快打站服務。

宜蘭縣府指出，為提高疫苗涵蓋率，縣府與家樂福宜蘭店攜手合作，並由醫師公會醫療團隊協助提供疫苗接種服務。5日當日所提供接種的疫苗廠牌為莫德納，服務對象以未施打第1劑或第2劑（第1劑莫德納施打滿4週以上，或第1劑施打AZ滿8週以上且欲混打莫德納）之民眾。請有施打意願之民眾，攜帶健保卡（施打第二劑者記得攜帶疫苗接種黃卡），於本週日下午2點至5點到場施打即可，呼籲民眾踴躍施打疫苗，以提升群體保護力。

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此外，宜蘭縣即日起轄內6家醫院、12鄉鎮市衛生所亦開始接受民眾電話預約施打第3劑。完成接種第2劑疫苗已達5個月以上的民眾經醫師評估後，可以追加接種第3劑疫苗。依中央流行疫情指揮中心公告之「COVID-19公費疫苗優先接種順序」，第一類至第三類人員可優先接種 （包括航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等）及因公出國人員；其餘符合接種間隔之民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

縣長林姿妙表示，感謝參與疫苗接種計畫之所有工作人員，包括醫護人員、衛生工作人員、以及願意前往接種疫苗之每一位民眾。指揮中心將持續推動COVID-19疫苗接種計畫，提升國人疫苗涵蓋率，以確保縣內防疫安全。接種疫苗後應適量喝水、觀察自身的健康狀況，若出現不適症狀請立即通報相關單位並就醫。而平日務必還是要勤洗手、戴口罩、保持社交距離、並遵守各項的防疫規定。

▼COVID-19疫苗接種說明。（圖／記者游芳男翻攝）