恆大汽車深夜發公告發行9億股份　每股3港元套現27億

▲恆大集團創辦人、董事局主席許家印。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

恆大汽車昨（2）日深夜突在港交所發公告稱，於2021年12月2日根據日期為11月19日的配售與認購協議以每股3港元的價格發行9億股股份，佔發行前的現有已發行股份數目的9.05%。跟據港交所1日消息，中國恆大減持恆大汽車9億股股份，共涉資27億港元（約96.12億元新台幣），持股比例由72.89%降至63.84%，持股數量由72.48億股減至63.48億股。

▲恒大汽車規劃的首批量產車恆馳。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，恆大汽車表示，上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項。 已履行主板上市規則 / GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件。批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行。發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成。

公開資訊顯示，恆大汽車於2018年成立，全力投入新能源車（電動車）領域，收購了瑞典薩博（SAAB）的整車研發製造技術，日本的動力電池技術及荷蘭的輪轂電機技術，將能源汽車三大核心部件（電機、電控、電池）牢牢握在手上。

不過，隨著母企業恆大集團（中國恆大）的地產業務爆雷，恆大汽車的代表性產品恆馳如在2025年沒有實現產銷100萬輛，很可能還將繼續虧損。直德致意的是，研發需要投入的資金在失去母公司的輸血的情況下，恆大汽車只能自食其力。

此外，恆大汽車在11月26日將部分未動工的生活配套用地和工業用地退還，回收金額達12.84億元（人民幣），同時，多個恆大汽車關聯公司註冊資本有不同程度的增長。恆大汽車總裁劉永灼曾明確表示，恆大汽車已打響三個月的攻堅戰，確保恆馳汽車2022年初在天津工廠量產。