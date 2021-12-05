快訊／高嘉瑜快閃座談會避談家暴案　「一切都已經在司法偵查中」

▲高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，黑潮城市發展協會5日舉辦「轉大人公投節」座談會，這也是高嘉瑜在施暴事件發生後，首次出席公開活動，高嘉瑜在活動結束後快步離開會場，僅向媒體表示「現在一切都已經在司法偵查中，有關案情的部分，我們都會請律師來跟大家說明」。

黑潮城市發展協會偕同社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍台北市議員林亮君5日在台灣大學博雅教學館舉辦「轉大人公投節」座談會，並邀請高嘉瑜、前中選會主委陳英鈐就「公投綁大選：民主深化或倒退？」為題發表演講，這也是高嘉瑜在施暴事件發生後，首次出席公開活動。

高嘉瑜會後受訪時表示，現在一切都已經在司法偵查中，有關案情的部分，都會請律師來跟大家說明，「大家如果有問題的話，我們律師會跟大家說明」，語畢後便在工作人員的引導下，快速進入電梯離開會場。

事實上，高嘉瑜遭到家暴引發社會議論，檢警迅速將施暴者林秉樞拘提到案，而此案也牽扯出其前男友馬文鈺爆料PChome集團董事長詹宏志曾替林秉樞向《鏡週刊》施壓，以及綠營內部網軍疑雲。

高嘉瑜的家暴事件，在經過媒體披露之後，高嘉瑜1日曾在立法院出面召開記者會，具體說明整件事情的來龍去脈，並且在當天下午接受電視台政論節目的訪問，接下來就沒有太多其他公開行程。